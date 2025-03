Faceți cunoștință cu Josif și Tudor. Cei doi sibieni au creat prima platformă pentru voluntariat din România

Josif și Tudor, doi tineri din Sibiu, au creat o platformă inovatoare care conectează organizațiile non-guvernamentale cu voluntarii. Platforma, numită VoluntX, vine ca răspuns la o problemă întâmpinată de aceștia în activitatea lor de voluntariat: procesul ineficient de căutare a oportunităților de voluntariat.

Doi tineri sibieni pasionați de IT au creat o platformă care ușurează atât munca voluntarilor în căutarea oportunităților, cât și ONG-urilor care au nevoie de oameni implicați în diferite proiecte. Josif, fondatorul platformei VoluntX, are 21 de ani și este student la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Pasiunea sa pentru IT și Business a început din copilărie, iar scopul său este de a simplifica viețile oamenilor și de a investi în dezvoltarea societății. „Văd mult potențial în România și vreau să contribui la crearea unui mediu mai bun pentru tineri, care să le ofere oportunități de a se implica activ în schimbarea comunității lor”, a spus Josif.

Tudor, colegul său, este student la Liceul Textil Cibinium din Sibiu și este autodidact în domeniul IT și marketing. „Pasiunea mea pentru IT a început în 2018 și de atunci m-am dedicat dezvoltării mele. Împreună cu sora mea, care a terminat facultatea de marketing, am înființat o agenție de marketing care este încă la început”, povestește Tudor.

Cei doi sibieni sunt activi în comunitate și se implică în diverse acțiuni de voluntariat, iar în acest timp au observat nevoia de a crea o platformă dedicată ONG-urilor și persoanelor cu spirit civic. „Ne implicăm ca voluntari în diferite activități civice încă de la vârsta de 16-17 ani și am creat o tradiție de a face voluntariat vara, când avem mai mult timp liber. Anul trecut, am plănuit să facem la fel, dar am dat de problema căutării oportunităților de voluntariat, care este destul de ineficientă. De ce spunem că este ineficientă? Pentru că nu există nicio modalitate de a filtra activitățile de voluntariat în funcție de interese, disponibilitate sau locație”, spune Josif.

Ei explică faptul că, deși grupurile de Facebook sunt canale populare pentru anunțuri de voluntariat, acestea au multe limitări care îngreunează conectarea dintre voluntari și organizații. Așa a luat naștere VoluntX, o platformă care își propune să rezolve această problemă, oferind o soluție simplă și eficientă de conectare între tinerii dornici să facă bine și organizațiile care au nevoie de ajutor.

„Am văzut de prea multe ori tineri dornici să aducă o schimbare, dar care nu știau de unde să înceapă, dar și ONG-uri care aveau nevoie disperată de voluntari, dar nu aveau mijloacele necesare pentru a-i găsi. Voluntariatul nu înseamnă doar a oferi timp și energie, ci și a crea schimbări reale, a lega prietenii și a descoperi noi perspective.”, adaugă Tudor.

Ce își propune VoluntX?

VoluntX își propune să motiveze tinerii voluntari prin recunoașterea eforturilor lor, oferindu-le satisfacția de a contribui la o cauză importantă, dar și prin diverse recompense – certificări oficiale, recomandări, dezvoltare personală și oportunități pentru carieră. Platforma este gândită special pentru tineri, având o interfață simplă și intuitivă, ușor de utilizat de pe orice dispozitiv.

„În doar câteva click-uri, utilizatorii pot găsi oportunitățile de voluntariat care se potrivesc intereselor lor. În același timp, VoluntX simplifică și procesul de recrutare pentru organizații. ONG-urile nu trebuie să posteze anunțuri pe multiple platforme și să gestioneze manual un număr mare de aplicații, ci pot folosi VoluntX pentru a găsi, evalua și comunica direct cu voluntarii potriviți – totul într-un singur loc”, explică Josif, unul dintre fondatori.

O soluție pentru ONG-urile din Sibiu

Sibiul este un oraș cunoscut pentru dinamismul său cultural și civic, găzduind numeroase ONG-uri și evenimente care depind de sprijinul voluntarilor. Cu toate acestea, recrutarea și coordonarea voluntarilor rămân o provocare. Platforma VoluntX oferă soluții moderne care reunește toate oportunitățile de voluntariat într-un singur loc, simplifică procesul de aplicare pentru voluntari, ajută ONG-urile să găsească rapid persoane potrivite pentru proiectele lor și promovează activ inițiativele locale prin rețele sociale și parteneriate.

Josif și Tudor își propun să atragă cel puțin 50 de ONG-uri active pe platformă în primele luni și să faciliteze sute de recrutări de voluntari. „Cu sprijinul comunității sibiene, VoluntX poate deveni un punct central pentru toți cei care vor să contribuie la schimbare”, adaugă cei doi tineri.