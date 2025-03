Premieră la Sibiu. Se face primul „Science Museum” din oraș

Asociația Științescu Hub a înscris un proiect ambițios la Maratonul Internațional Sibiu, care, odată finalizat, ar putea deveni o adevărată atracție pentru comunitatea sibiană. Proiectul constă într-un Muzeu al Științei, ce va include zece instalații interactive.

Un proiect inedit a fost înscris la Maratonul Internațional Sibiu, iar primele demersuri au fost deja făcute. Asociația Științescu Hub încearcă să strângă fonduri pentru a crea „Science Museum” – un muzeu interactiv al științei, similar cu cele din Brașov sau alte orașe din lume.

„Noi avem un spațiu pe care l-am închiriat anul trecut, pe strada Turda, nr. 30. Este o hală industrială pe care am reușit să o amenajăm în prima etapă, astfel încât să putem susține cursurile de robotică. Am dotat-o cu fonduri din proiectele științifice și de la Maratonul Sibiului de anul trecut. În acest spațiu avem un dom unde proiectăm filme și kit-uri educative. De asemenea, din fonduri personale și prin susținerea de cursuri, am realizat și alte exponate și instalații”, spune Alina Hoară, coordonator robotică în cadrul Asociației Științescu Hub.

Pentru a aduna fonduri necesare dotării spațiului și pentru a acoperi chiria lunară, Asociația Științescu Hub organizează petreceri și zile de naștere cu tematică STEAM în spațiul închiriat.

Anul acesta, cu ajutorul alergătorilor, asociația are în plan să creeze un muzeu pentru copii, unde aceștia să poată interacționa cu exponate din domeniul fizicii, astronomiei și roboticii.

„Dorim să apelăm la comunitate să ne doneze calculatoare, telefoane sau unități de stocare vechi în stare de funcționare fie provizoriu pe o anumită durată de timp, fie să le doneze permanent pentru a crea o expoziție temporară, care se va relua la un anumit interval de timp, sau definitivă prin prisma căreia copiii să înțeleagă mai bine procesul de evoluție a tehnologiei. Muzeul va fi deschis întregii comunități”, a mai precizat Alina Hoară.

Până în 2026, când Asociația Științescu Hub va împlini 10 ani de existență, își propune să doteze muzeul și să construiască un spațiu interactiv de învățare axat pe științele exacte. Din banii strânși la maraton membrii asociației vor achiziționa și construi noi exponate și instalații interactive ce vor completa baza materială a Science Museum- Hala cu experimente. Cei care vor să susțină proiectul se pot înscrie aici.