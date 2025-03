Proiectul Arenei Universitare a Sibiului, blocat politic. Rector: „M-aș bucura să am sprijin și să nu mai forțez uși” (video)

Arena Universitară, proiectul de mare anvergură realizat de ULBS și AFT, în valoare de peste 70 de milioane de euro, nu are sprijinul politicienilor locali. Rectorul Sorin Radu spune că și-ar dori ca toate instituțiile din județ să pună umărul la treabă, deoarece este un obiectiv creat pentru întreaga comunitate.

Proiectul Arenei Universitare nu a înregistrat progrese semnificative în ultimii ani. Rectorul ULBS, Sorin Radu, spune că ar fi fost mai liniștit dacă acest proiect ar fi avut sprijinul tuturor instituțiilor publice locale, iar fiecare politician să se folosească de influența pe care o are pentru ca obiectivul să fie finalizat. „Aș fi fost mult mai liniștit să văd că acest proiect al arenei, corelat cu clubul și cu mișcarea sportivă sibiană, să reprezinte un proiect al tuturor instituțiilor publice sibiene și fiecare, după puterea și influența lui, să facă ceva să ducă mai departe aceste proiect. Dar suntem în situația în care suntem”, a precizat rectorul într-o conferință de presă.

Proiectul pare că trece printr-un „blocaj politic”, mai ales în contextul în care rectorul admite că a bătut la multe uși pentru sprijin, dar nu l-a primit fiindcă nu avea „culoarea potrivită”. Sorin Radu a mai afirmat că arena nu va fi doar a ULBS sau a AFT, ci va fi un obiectiv regional.

„Am bătut la uși multe. Nu e cazul să spun la ce uși, dar erau uși înalte. Sau, mă rog, am ajuns la mânerul ușii ca să pot intra. Și uneori primeam semnalul că nu am culoarea potrivită sau că e un obiectiv care trebuie sprijinit într-o formă sau alta politică. Niciodată nu am spus, de la momentul în care am gândit acest proiect, că este un obiectiv strict al Universității Lucian Blaga și al Academiei Forțelor Terestre. Am spus că a fost inițiativa noastră, că el s-a dezvoltat datorită Companiei Naționale Investiții și niciodată nu l-am privit ca pe un obiectiv strict al Universității, pentru că Universitatea nu are ce face singură cu o sală de 5.000 de locuri. Asta e o chestiune care nu trebuie demonstrată, dar din moment ce s-a dezvoltat atât de frumos, s-a dezvoltat pentru că a fost înțeles că e un obiectiv al comunității și chiar un obiectiv important regional, nu doar pentru județul Sibiu.

Aș fi bucuros ca lângă acest proiect să vină toți cei care cred în el și să fie botezat cum se dorește, cât mai reprezentativ, să fie colorat – în ce culoare se dorește, pentru că eu nu am o culoare de niciun fel. Drept urmare, nu asta e problema. Problema este cea legată de modul în care un om sau mai mulți oameni sau o instituție sau mai multe instituții pot sau nu împinge, după modelul altor județe, a altor orașe, acele proiecte. Deci niciodată nu l-am privit ca un obiectiv strict al ULBS. Nicăieri. (…) M-aș bucura să am sprijin și să nu mai forțez uși”, a spus rectorul ULBS.

Arena Universitară – Complexul Sportiv ar urma să aibă o suprafață construită de 15.396,60 mp. Complexul, construit cu un regim de înălțime S+P+2E, va avea o capacitate de 5.016 locuri. Arena va fi destinată derulării de activități didactice, sportive, științifice și culturale.

