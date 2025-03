Sibiul aleargă pentru răspunsuri:„Cine suntem noi?” la Maratonul Internațional din 24-25 mai 2025 

Într-un an marcat de întrebări despre identitate și schimbări sociale, economice și politice, Maratonul Internațional Sibiu (MIS) lansează o provocare introspectivă comunității: „Cine suntem noi?”, printr-o nouă umbrelă de comunicare. Evenimentul, aflat la a 14-a ediție anuală, va avea loc în perioada 24-25 mai 2025 și va transforma această întrebare într-un fir roșu al unei ediții memorabile, care îmbină sportul, cultura și impactul social.

14 ani de Maraton Internațional în Sibiu: o ediție despre comunitate și identitate

2025 a început ca un an provocator pe multe planuri, un an al întrebărilor profunde, al schimbărilor neașteptate și, pentru mulți dintre noi, al sentimentului de neputință resimțit la nivel individual. În acest context, Maratonul Internațional Sibiu ajunge la a 14-a ediție, un moment simbolic de maturizare, descoperire și reflecție. Este vârsta întrebărilor esențiale, în care primim primul document de identitate și suntem provocați să ne definim propriul drum. Acestă ediție de Maraton are loc într-un context social complex, în care identitatea noastră, atât individuală, cât și colectivă, este supusă dilemelor și reflecțiilor.

Așadar, Maratonul Internațional Sibiu 2025 vine cu o nouă temă menită să ne pună pe gânduri: „Cine suntem noi?”. De-a lungul timpului, comunitatea MIS a demonstrat că multe lucruri pot fi realizate împreună dacă ne concentrăm eforturile acolo unde ne sunt valorile. Spiritul nostru, local și global, a fost puternic influențat de mișcarea numită MIS, iar această ediție este un prilej de introspecție și celebrare a ceea ce am devenit.

Tema „Cine suntem noi?” este o invitație de a explora valorile care ne definesc, reflectate în 14 cuvinte-răspuns alese ca simboluri ale comunității noastre. Pentru a celebra cei 14 ani de la prima ediție a Maratonului Internațional Sibiu, organizatorii au ales să răspundă la întrebarea „Cine suntem noi?” prin 14 trăsături definitorii, care reflectă valorile și spiritul acestui eveniment.

Fiecare cuvânt – răspuns surprinde o dimensiune a comunității unite de-a lungul anilor: acțiune, pentru că schimbarea începe cu fapte, nu cu vorbe; viitor, pentru că fiecare pas construiește ceea ce urmează; și putere, simbol al rezistenței în fața provocărilor. Maratonul sărbătorește comunitatea ca pe un spațiu al creatorilor, dar și al oamenilor, în toată complexitatea lor. Este despre viziune, curajul de a privi dincolo de prezent, și despre implicare, ca dovadă a devotamentului față de cauze comune. În centrul său se află și momentele de reflexie, nevoia de introspecție, alături de o curiozitate naturală și iubire pentru cunoaștere (citavi). Încrederea, lumina care ne face strălucitori și deschiderea către diversitate definesc un portret colectiv al unei comunități puternice și inspirate.

„Această ediție a Maratonului este un manifest al identității colective. Trăim vremuri complexe, în care este mai important ca oricând să ne întrebăm: cine suntem și ce ne unește? Fiecare alergător, voluntar sau simplu susținător își aduce răspunsul la această întrebare, iar noi, ca organizatori, le oferim o scenă pe care să le exprimăm. Iar cel mai important lucru asupra căruia vrem să ne concentrăm la MIS 2025 este speranța și bucuria pe care ni le putem oferi unii altora, alergând pentru ceea ce credem că este bun, corect și demn de susținut” a declarat Ana Bugneriu, Directoare Executivă Fundația Comunitară Sibiu.

În același ton, Amalia Precup, noua coordonatore PR & Comunicare a Fundației Comunitare Sibiu, a adăugat: „Maratonul nu este doar despre sport, Maratonul este despre conexiuni. Cele 14 cuvinte alese exprimă valorile unei comunități care nu aleargă doar pentru distanțe, ci pentru un viitor mai bun. Tema „Cine suntem noi?” este rădăcina acestei ediții: o reflecție și o celebrare a ceea ce am devenit împreună în acești 14 ani”.

Despre Maratonul Internațional Sibiu

Maratonul Internațional Sibiu, organizat de Fundația Comunitară Sibiu în parteneriat cu Clubul Sportiv Comunitar Sibiu, este mai mult decât un eveniment sportiv, este o platformă prin care comunitatea este conectată la cauze sociale importante.

La ediția din 2024 a Maratonului Internațional Sibiu au fost finanțate 51 de proiecte, pentru care s-au strâns 1.336.124 lei. Pentru aceste cauze s-au pus în mișcare 8.953 de alergători, adulți și copii, care au fost susținuți de circa 8.942 de susținători.

De-a lungul edițiilor de până acum, prin intermediul maratonului s-au pus pe picioare 383 de proiecte diverse: construcția unui refugiu alpin, protejarea berzelor albe, cursuri de educație arhitecturală, muzicală sau chiar civică, renovarea și dotarea bibliotecilor și curților școlilor – inclusiv din mediul rural, amenajarea de săli polisenzoriale, repararea unei sinagogi, echipamente medicale pentru animale sălbatice rănite, prevenția bolilor neurodegenerative, sterilizarea câinilor și pisicilor fără stăpân, activități cu și pentru persoanele cu dizabilități, achiziția de echipamente medicale etc. pentru care din comunitate s-a strâns suma de 5,810,272 lei.

Evenimentul atrage anual alergători din întreaga țară și din străinătate, consolidând Sibiul ca un centru al solidarității și al sportului pentru toți.

Vă așteptăm să regăsim împreună răspunsurile, pe 24-25 mai 2025, la Maratonul Internațional Sibiu!

Mai multe detalii pe www.maratonsibiu.ro.