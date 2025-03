Idee revoluționară a unui tânăr din Sibiu. Clădiri izolate termic cu păr. ,,La frizer am descoperit soluția”

Când ne gândim la materiale izolatoare pentru clădiri, părul uman nu este, cu siguranță, primul care ne vine în minte. Totuși, Christian Dengel, un tânăr cercetător participant la competiția Games of Science desfășurată la Sibiu, a demonstrat că acest material neconvențional are un potențial imens. Cercetarea sa i-a adus premiul special pentru originalitate, iar ideea lui ar putea revoluționa industria construcțiilor ecologice.

Vineri, 7 martie, EduHub Sibiu a fost gazda competiției Games of Science, un eveniment dedicat promovării comunicării științifice într-un mod captivant și accesibil. Organizat în colaborare cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și susținut de personalități locale precum astronomul Magda Ienci, fotograful Alexandru Calotă, viitorul medic Diana Gogonețu și viitorul sociolog Ariana Cică, evenimentul a reunit tineri pasionați de știință, dornici să își testeze abilitățile de prezentare.

Premiul special pentru originalitate: izolația termică din păr uman

Unul dintre momentele cele mai apreciate ale competiției a fost prezentarea lui Christian Dengel, câștigătorul premiului special pentru originalitate. Studiul său inedit despre utilizarea părului uman ca material de izolație termică a captat atenția juriului și a publicului.

„Mă consider o persoană activă și pasionată de natură, iar în timpul drumețiilor montane am observat cantități mari de lână de oaie abandonate în păduri. După ce am aflat că ciobanii o consideră un deșeu din lipsa cererii pe piață, am început să mă gândesc la alternative sustenabile. Apoi, mergând la frizer, mi-am dat seama că și părul uman este tratat ca un deșeu, ceea ce m-a făcut curios asupra posibilelor sale utilizări”, a explicat Christian Dengel.

De la idee la inovație: părul uman, un izolator eficient

Cercetările lui Dengel au pornit de la analiza structurii chimice și fizice a firului de păr. Similar lânii, părul uman este compus în mare parte din cheratină, o proteină care îi conferă rezistență și elasticitate. Mai mult, firul de păr este gol în interior, ceea ce îi permite să rețină aer, un excelent izolator termic. Această proprietate reduce transferul de căldură, oferind o alternativă ecologică și sustenabilă pentru izolarea clădirilor.

„Am descoperit că părul uman a fost deja folosit în diverse inovații ecologice, inclusiv pentru izolare termică. În plus, materia primă este aproape gratuită, ceea ce constituie un avantaj major în costurile de producție”, a subliniat Christian.

O recunoaștere surprinzătoare și dorința de a continua cercetarea

Deși a fost încântat de premiu, Christian a recunoscut că nu se aștepta să câștige, având în vedere calitatea cercetărilor prezentate de ceilalți participanți. „M-aș bucura să continui această cercetare, dar momentan îmi lipsesc atât resursele financiare, cât și o echipă de cercetare cu care să aprofundez studiul.”

Pe lângă recunoașterea primită, tânărul cercetător a apreciat și experiența acumulată pe parcursul competiției: „Trainingul mi-a oferit ocazia să învăț multe despre prezentare și să cunosc oameni noi. A fost o experiență benefică atât profesional, cât și personal.”