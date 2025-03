Julieta Toma, profesoara din Sibiu care predă în spital copiilor bolnavi. „Strădania lor mă motivează”

De 35 de ani, Julieta Toma le predă, în spital, copiilor bolnavi. A reușit să transforme educația într-o formă de terapie și a adus școala pe holurile spitalelor, în saloane și la paturile celor mici aflați în suferință.

Julieta Toma este specializată în Psihologie, Pedagogie și Terapie Montessori, fiind profesoară la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1 Sibiu, acolo unde învață copiii care fac terapii în Spitalul Clinic de Psihiatrie, aflat în vecinătate, notează Agerpres. Julieta sau Juli, așa cum o strigă cei mici, coordonează alte 22 de profesoare, care nu predau în clase normale, ci în săli de spital. Ele au reușit, de-a lungul anilor, să transforme educația într-o formă de terapie pentru copiii bolnavi.

În cadrul Spitalului de Psihiatrie a fost creată Sala Montessori. Dincolo de ușa albă, se deschide o sală cu câteva băncuțe și scăunele, o tablă mică, dar modernă, pereți acoperiți cu rafturi, multe cărți și jocuri de tot felul. Aici predă Julieta, pe care toți copiii o știu și o îndrăgesc.

Julieta pare că are zilnic aceeași rutină pe care o face, însă, cu dragoste, pentru că, spune ea, ceea ce face o împlinește. Zilnic să înveți să citești și să scrii. Cu aceeași răbdare. Timp de 35 de ani. Zilnic să te joci aceleași jocuri și să nu te plictisești niciodată. Zilnic să te dedici fiecărui copil, indiferent dacă merge sau nu, dacă își folosește bine mâinile sau se recuperează după un accident vascular sau după o paralizie. Zilnic să descifrezi sunetele, silabele, cuvintele de pe buzele fiecărui copil, chiar dacă poate vorbi clar sau are un tub de oxigen cu ajutorul căruia respiră. Mai mari sau mai mici, sprijiniți în cărucioare sau puși pe fugă tot timpul, copii din toată România veniți la tratament în secția de recuperare a Spitalului Clinic de Psihiatrie au făcut și fac școală, de trei decenii cu Julieta.

„Eu am primit repartiție la spital și predau toate materiile aferente ciclului primar. Eu am venit din Liceul Pedagogic, unde nu am fost pregătite să luăm contactul cu copiii bolnavi. A fost un mic șoc. Nici nu știam în primul an dacă voi rămâne, pentru că nu știam cum să încep. Totul este diferit. Nu este o clasă în fața ta. Era o suferință care se revărsa și nu știam cum să o gestionăm la început. După care treptat, a venit dragostea. Anul acesta se fac 35 de ani de când fac asta. În 1990 am venit aici”, și-a amintit Julieta Toma.

Vorbitoare de limbă germană, Julieta a fost și în Germania ca să învețe metoda Montessori, o modalitate de a educa copiii bazându-se pe activitatea independentă a acestora.

Cu sprijinul medicilor și al tuturor terapiilor, mulți dintre copiii cu afecțiuni psihiatrice, neurologice sau care au nevoie de recuperare medicală, reușesc totuși să învețe să scrie, să citească, să socotească și termină primele patru clase, cu ajutorul metodelor de predare ale Julietei Toma. Acești copii muncesc însă mult mai mult decât elevii sănătoși pentru a absolvi ciclul primar, cu o programă adaptată lor.

„Ce mă impresionează pe mine cel mai mult la acești copii? Muncesc de zece ori mai mult față de un copil obișnuit și strădania asta a lor mă motivează pe mine să îi ajut necondiționat. (…) Multă lume mă întreabă ce fac eu la serviciu. Nu pot să spun că sunt psiholog, deși am terminat Psihologia. M-am specializat la locul de muncă, am vrut să înțeleg mai bine tot ce fac. Se spune că empatia este o superputere și tocmai aceasta îi face pe copii să vină, să se apropie de mine și pe mine să îmi doresc să îi înțeleg și să-i pot ajuta”, mărturisește Julieta Toma.

De ce continuă de 35 de ani profesoara Julieta Toma să lupte cu suferințele și neputințele tot mai multor copii? „Pentru că mă învăluie copiii aceștia cu sufletele lor. Eu nu știu dacă aș putea să fac altă meserie. Pe mine serviciul acesta m-a ajutat și să depășesc situații grele în viață. Pentru mine nu este un serviciu, este o bucurie. Nu știu unde să zic că vin… vin acolo unde în viața mea este ceva care mă împlinește”, explică Julieta.

Citiți întregul reportaj pe AGERPRES.