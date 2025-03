Junii Sibiului difuzați pe TVR 1 în următoarele 3 duminici

În următoarele 3 duminici, Junii Sibiului vor fi gazdele Iulianei Tudor, alături de care vă vor oferi emisiuni de excepție , pe TVR 1.

Proiectul „Popasuri muzicale cu Junii Sibiului” va ajunge în casele românilor de pretutindeni prin intermediul Televiziunii Române.

Junii Sibiului, cea mai veche formație de dansuri populare din țară și una dintre cele mai vechi din Europa, scriu, de mai bine de 80 de ani, povestea jocului popular românesc. Vorbind prin artă despre creativitatea poporului român și despre puterea dansului și a muzicii de a fi limbaje universale de comunicare, Junii Sibiului au devenit un adevărat ambasador al culturii tradiționale de pe întreg cuprinsul României și al Sibiului. De-a lungul anilor, ansamblul a colaborat cu numeroși artiști, într-o simbioza ce le-a permis dezvoltarea mutuală. În semn de recunoștință pentru plus valoarea adusă formației de dansatori prin prezența soliștilor vocali și instrumentiști au fost concepute aceste momente cultural-artistice, sub forma unor emisiuni TV, în cadrul proiectului aniversar „Junii Sibiului – 80 de ani”, sub genericul „Popasuri muzicale cu Junii Sibiului”.

Evenimentele din prezentul proiect pun în lumină artiști deosebiți, ca o recunoaștere unanimă a aportului lor la conservarea și promovarea cântecului și jocului popular românesc.

La împlinirea unor vârste artistice rotunde, vor fi sărbătoriți taragotistul Adrian Neamțu și soliștii vocali Ilie Medrea, Alina Bîcă, Alina Pinca, Robert Târnăveanu, ale căror nume și cariere se leagă de Sibiu.

Așadar, duminică, 16 martie 2025, artistul Ilie Medrea va fi protagonistul primei emisiuni, alături de Junii Sibiului. Artistul celebrează 30 de ani de activitate artistică, împreună cu ansamblul lui de suflet, din cadrul căruia a făcut parte, ca solist profesionist angajat, la începuturile carierei sale. Îi vor fi alături artiști și prieteni, care i-au împărtășit, de-a lungul timpului, misiunea de a oferi momente artistice de excepție publicului iubitor de frumos: Nineta Popa, Constantin Măgureanu, Florentina și Petre Giurgi, Mariana Deac, Veta Biriș, Ionuț Fulea, Mirela și Dani Florea, Mihai Teacă, Adrian Neamțu, dar și fiica Giulea Medrea și nepoata Paula Medrea, continuatoare a cântecului pus în scenă o întreagă viață, de Ilie Medrea.