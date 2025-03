PSD Sibiu: ”Începe modernizarea Bazinului Olimpia. Investiția va fi de 7 milioane de euro” (C.P.)

”Ne-am ținut de cuvânt! Am promis, în 2019, că vom identifica sursa de finanțare și vom aduce suma de bani necesară modernizării și dotării Bazinului Olimpia astfel încât acest obiectiv emblematic pentru Sibiu să fie acreditat FINA (Federația Internațională de Natație). Împreună cu Darius Mara, directorul Clubului Sportiv Municipal Sibiu, și ministrul Tineretului și Sportului de la acea vreme – Bogdan Matei, am vizitat, în 2019, bazinul din Parcul Sub Arini.

Proiectul nostru se va materializa în acest an, cu o investiție de 7 milioane de euro, sumă alocată deja, de Compania Națională de Investiții. Este important ca, atunci când promiți ceva, să te și ții de cuvânt, iar noi stăm cu capul sus în fața publicului sibian”, explică deputatul Bogdan Trif, președintele Organizației Județene PSD Sibiu.

Proiectul ”Reabilitarea, consolidarea, modernizarea și dotarea bazinului de natație Olimpia Sibiu”, bazin care se află în administrarea Clubului Sportiv Municipal Sibiu, va fi realizat cu fonduri alocate de Compania Națională de Investiții. Ordinul de începere a lucrărilor de proiectare, emis de Agenția Națională pentru Sport (proprietarul Bazinului Olimpia), a fost dat în 24 februarie 2025, cu termen de finalizare de trei luni. Va urma perioada de execuție a lucrărilor, care este de 15 luni.

Constructorul va realiza lucrări de reabilitare, consolidare, modernizare a clădirii în care se desfășoară activități de natație (bazin de înot și bazin de sărituri) și alte activități sportive (judo), cu recompartimentări locale și conformare la legislația în vigoare.

Din punct de vedere funcțional în clădire vor fi următoarele categorii de spații:

Acces pentru sportivi, antrenori și arbitri

Vestiare pentru sportivi, antrenori și arbitri

Acces de la vestiare către bazinele de înot și sărituri și către alte funcțiuni anexă (sala de sport și saună)

Bazinele de înot și de sărituri

Cabinet medical cu grup sanitar și acces din zona bazinelor și direct din exterior

Acces pentru public (separat de cel pentru sportivi)

Gradene, garderobă și grupuri sanitare pentru public

Acces sală de club (judo) separat de celelalte

Sală de club (judo) cu vestiare

Camere de cazare pentru delegații (sportivi, antrenori, arbitri) cu acces din zona de acces sportivi

Spații tehnice cu accese din exterior (centrala termică, centrale de ventilație, centrale filtrare apă bazine, stație de pompare hidranți, post trafo).

”Pentru concretizarea acestui proiect de investiții, îi mulțumesc în primul rând domnului deputat Bogdan Trif, care, împreună cu președintele Agenției Naționale pentru Sport, domnul Bogdan Matei, s-a implicat direct și a susținut realizarea acestui obiectiv de investiții atât de așteptat de sibieni și nu numai”, subliniază Darius Mara, directorul Clubului Sportiv Municipal Sibiu.