Sibienii, nemulțumiți de scumpirea biletelor Tursib. Traian: ,,Dacă preţul mă va afecta, voi merge pe jos” (video)

Decizia de a majora prețurile biletelor și abonamentelor Tursib a stârnit reacții diverse în rândul sibienilor. Deși creșterile nu sunt foarte mari, mulți locuitori consideră că orice ajustare a tarifelor le îngreunează și mai mult situația financiară.

Alexandra și Ștefana sunt de părere că această majorare va fi resimțită de mulți sibieni: „Oricât de mică ar fi această scumpire, pentru unii va face diferența. Sunt oameni care deja își permit cu greu un bilet și aleg să meargă pe jos, chiar și atunci când drumul este lung sau obositor.”

Vorica împărtășește o opinie similară: „Ar fi trebuit să lase biletele la prețul inițial. Nu cred că prea mulți sibieni sunt de acord cu această scumpire. Oricum, totul se scumpește în ziua de azi și oamenii se descurcă din ce în ce mai greu.”

Cristian consideră măsura una nedreaptă: „Mi se pare o decizie greșită. În loc să încurajeze transportul public prin tarife accesibile, ei aleg să îl facă mai scump. Nu este corect față de noi, călătorii de zi cu zi.”

O viziune mai relaxată asupra scumpirii

Pe de altă parte, Traian, un sibian în vârstă de 74 de ani, privește lucrurile cu mai mult calm: „În viață, lucrurile se scumpesc mereu. Nu e ceva nou. Folosesc des autobuzul, dar dacă vreodată scumpirea mă va afecta, voi merge pe jos. La urma urmei, mersul face bine sănătății.”

Roxana Galea și Roxana Rotar spun că pentru ele schimbarea nu este una problematică: „Folosim cardul Tursib pentru transport, deci această scumpire nu ne afectează. Mergem zilnic cu autobuzul la școală, iar dacă nu am fi avut card, probabil că am fi simțit această majorare.”

Unii călători cred că această creștere de prețuri poate avea și o parte pozitivă. „Dacă prin scumpirea biletelor se asigură un transport mai bun, cu autobuze mai curate și mai puțin aglomerate, atunci poate că nu este chiar atât de rău,” spune Andrei, un tânăr care folosește zilnic autobuzul pentru a ajunge la muncă.

Cât vor costa biletele și abonamentele?

În prezent, un bilet de autobuz, valabil pentru 60 de minute, costă 3 lei, iar tariful propus va fi 3,5 lei. Pentru o călătorie pe ruta Sibiu – Păltiniș, prețul va crește de la 11 lei la 12 lei, iar un bilet dus-întors va costa 21 de lei, față de 20 de lei în prezent. Prețul pentru transportul bicicletei pe aceeași rută se va majora de la 10 la 11 lei.

Și abonamentele vor avea costuri mai mari. De exemplu, abonamentele valabile 7 zile calendaristice vor crește de la 23 la 24 lei, iar cele pentru 30 de zile calendaristice, nominale, vor costa 90 lei, în loc de 86 lei. Abonamentele pentru 30 de zile, nenominale, vor crește de la 120 lei la 126 lei. De asemenea, abonamentele pentru ruta Sibiu – Păltiniș vor avea tarife noi: 210 lei pentru cele nominale și 263 lei pentru cele nenominale.

În ceea ce privește legitimația zilnică, aceasta va crește de la 5 la 7 lei. Conform explicațiilor oficiale, această modificare vine pentru a echilibra diferența dintre costul unui bilet simplu și cel al legitimației, permițând astfel călătorii nelimitate pe durata unei zile.

Sibienii pot veni cu propuneri

Proiectul de hotărâre privind ajustarea tarifelor Tursib este încă în dezbatere publică. Sibienii își pot exprima opiniile, sugestiile și propunerile cu valoare de recomandare până la data de 20 martie 2025, fie prin e-mail la adresa pms@sibiu.ro, fie direct la sediul Primăriei Sibiu de pe strada Samuel Brukenthal nr. 2. Rămâne de văzut dacă aceste ajustări vor fi aprobate în forma actuală sau dacă vor suferi modificări în urma reacțiilor venite din partea publicului.