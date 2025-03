Studentă din Sibiu premiată pentru o super idee. Gabriela a descoperit soluția prin care putem înțelege mai bine oamenii

La ediția din acest an a competiției Games of Science, Gabriela Țarălungă, studentă la Psihologie la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, a obținut locul II cu un studiu inovativ despre limbaj și cum acesta modelează percepțiile și interacțiunile sociale.

Vineri, 7 martie, EduHub din Sibiu a găzduit competiția Games of Science, un eveniment dedicat promovării comunicării științifice clare și captivante. Tineri cercetători au avut oportunitatea de a-și demonstra abilitățile în a explica concepte complexe într-un limbaj accesibil publicului larg.

Printre aceștia, Gabriela Țarălungă, studentă la Psihologie la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, a impresionat juriul cu un subiect fascinant despre diferențele cognitive și sociale între persoanele monolingve și cele multilingve, obținând locul II la competiție.

Explorarea diferențelor cognitive și sociale

Gabriela Țarălungă este din Republica Moldova. Studenta a impresionat publicul și juriul cu subiectul său original: „Diferențele cognitive și sociale dintre persoanele monolingve și cele multilingve”. Studiul său a abordat o metodă experimentală pentru a analiza modul în care limbile „exotice” influențează percepția realității și interacțiunile sociale. Gabriela a reușit să adâncească înțelegerile despre modul în care limbile pot afecta nu doar gândirea, ci și comportamentele și interacțiunile interumane.

„Am ales subiectul nu pentru că era specializarea mea, ci pentru că este un subiect care îmi este foarte aproape, un subiect pe care îl trăiesc zilnic. Vorbesc mai multe limbi și am trăit între culturi diferite, așa că am observat de-a lungul vieții cum viziunea asupra lumii poate varia chiar și între oameni care trăiesc în aceeași țară, dar care sunt influențați de limbi și culturi diferite,” a spus Gabriela.

Descoperiri importante despre limbaj și creier

Gabriela a descoperit, pe parcursul cercetării sale, că limbajul are un impact semnificativ asupra modului în care funcționează creierul uman. „Am realizat că limba poate modela creierul într-un mod care îl face să gândească diferit. De exemplu, unele limbi nu au termeni pentru stânga sau dreapta, ci doar pentru punctele cardinale, în timp ce altele au sute de termeni pentru a desemna un singur animal, cum este cazul leului. Limbile nu doar că reflectă realitatea, ci și o modelează.” Gabriela a ajuns la concluzia că, dacă vrei să înțelegi cum gândește cineva, trebuie să înveți limba sa, iar pentru a-ți dezvolta anumite trăsături intelectuale sau comportamentale, învățarea unei limbi noi poate fi cheia.

Provocările cercetării și finalizarea studiului

Pentru Gabriela, procesul de realizare a studiului nu a fost unul ușor. „La început, am avut un haos de idei abstracte și mi-a luat o lună întreagă să le structurez. Am realizat analiza pornind de la limbile pe care le cunosc și am ajuns la limbi tribale, foarte complexe, vorbite de puțini oameni. În ciuda dificultăților, am reușit să finalizez studiul în ultima clipă, chiar înainte de concurs,” a adăugat Gabriela.

Un pas important în cariera științifică

Gabriela consideră că participarea la Games of Science a fost un pas semnificativ în cariera ei științifică. „Experiența a fost ca o rupere din rutina zilnică. Am învățat foarte mult din interacțiunile cu oameni din diferite domenii, care aveau o experiență mult mai vastă decât a mea. Acesta a fost primul meu pas serios în știință, un pas spre a înțelege mai profund subiectele care mă pasionează,” a declarat Gabriela.

Promovarea educației și a cunoașterii de sine

Gabriela speră ca studiul său să genereze mai multe întrebări și să provoace o analiză mai profundă asupra modului în care limbajul și cultura modelează gândirea. „Sper ca acest studiu să ajute oamenii să conștientizeze importanța învățării și cercetării, dar și a cunoașterii lumii înconjurătoare. Mi-aș dori ca educația să fie mai adaptată nevoilor fiecărui individ, iar limbile să fie învățate nu doar pentru cultura generală, ci pentru a răspunde nevoilor personale ale fiecăruia,” a încheiat Gabriela.

După obținerea locului II, Gabriela Țarălungă va reprezenta Sibiul în finala națională a competiției Games of Science, alături de Maria Denisa Cocîrlea, câștigătoarea locului I.