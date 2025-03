USR sprijină asociația Șah în Școală pentru organizarea unui concurs de șah pentru copii desfășurat în Parlamentul României, scopul principal al acestui eveniment fiind acela de promovare a acestui sport în rândul copiilor, al tinerilor și chiar al adulților care vor să înlocuiască dependența de ecrane cu o activitate mult mai plăcută și benefică dezvoltării personale.

Concursul de șah din Parlamentul României s-a bucurat de un real succes încă de la primul anunț privind organizarea acestui eveniment, toate locurile disponibile fiind ocupate în foarte scurt timp de la startul înscrierilor.

Competiția se va desfășura pe 15 martie, începând cu ora 10.00, în sălile de ședință ale Parlamentului României, va avea șase runde și va aduce față în față 175 de elevi pasionați de șah, care vor să-și îmbunătățească performanțele și rezultatele din carieră într-un concurs important. Asocierea acestui eveniment cu unicul for legislativ al României nu este întâmplătoare, pentru că transmite un mesaj puternic tuturor românilor care caută alternative pentru copii în fața provocărilor reprezentate de telefoane și canalele de social media.

„Dezvoltarea gândirii copiilor noștri, a capacității lor de analiză, felul în care iau decizii sub presiunea timpului și găsirea de soluții creative, toate sunt rezultate demonstrate ale practicării șahului de la vârste fragede și pe termen lung”, a declarat senatoarea USR de Sibiu Ruxandra Cibu Deaconu, unul dintre promotorii acestui concurs din Parlamentul României. „Toate studiile au arătat că elevii care practică șahul reușesc să obțină rezultate mai bune la școală. Răbdarea, perseverența, respectul față de adversar sunt doar câteva dintre calitățile pe care le dezvoltă șahul de-a lungul timpului. Vrem să avem copii mai inteligenți, mai pregătiți pentru viitor”.

USR sprijină sportul de masă, în rândul copiilor și tinerilor, și are în vedere adoptarea de măsuri și inițiative legislative care să ajute la revenirea copiilor pe terenurile de sport