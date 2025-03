Adio promovare pentru ACS Mediaș. A pierdut acasă (video )

În ultima rundă a sezonului regular din Liga 3, ACS Mediaș a pierdut vineri pe teren propriu, scor 0-1 cu CIL Blaj.

Deși era favorită în disputa cu Blaj, echipa medieșeană a cedat vineri pe terenul ”8 Mai”, scor 0-1, în etapa a 18-a a Seriei 7 din Liga 3. A fost al treilea eșec consecutiv acasă în Liga 3 pentru Mediaș, după cele cu Bistrița (0-1) și Unirea Alba Iulia (1-2).

Blajul a dat lovitura prin golul lui Taifas din 42, după o pasă venită de la Cîrstean. În prelungiri, gazdele puteau egala, dar mingea a lovit bara. Antrenor la Blaj este fostul jucător de la Voința, FC Hermannstadt, Cisnădie, Șelimbăr și Inter Sibiu, Daniel Tătar.

”Nu a fost o partidă bună, nu am reușit să fructificăm ocaziile din prima repriză, când am dominat jocul. Probabil nu am reușit să îi capacitez pentru acest meci, aceste meciuri sunt cel mai greu de jucat, trebuia să arătăm cu totul altceva. Nu suntem încă la nivelul la care eu credeam că suntem. În play-off vor fi meciuri foarte tari, dorim să ne ridicăm la un nivel foarte bun, nu avem cum să arătăm ca în acest meci, ar fi o problemă mare pentru mine și băieți. Trebuie să mai lucrăm la mentalitate” a spus antrenorul Curtean.

Băieții antrenați de Alex Curtean au mers în play-off de pe locul 4, însă, fiind la mare distanță de primele două locuri, minim 10 puncte, nu mai au șanse reale să meargă la barajele de promovare. Ultimele jocuri din etapa a 18-a a Seriei 7 se dispută sâmbătă iar Bistrița, Unirea și Universitar își pot mări avansul.

ACS Mediaș va juca în play-off, acolo unde va mai avea 9 jocuri tari cu Gloria Bistrița, Unirea Alba Iulia și Universitar Alba Iulia. Medieșenii vor intra în play-off cu 28 de puncte, la mare distanță de primele două locuri.

Bătălia pentru primele două poziții care duc la barajele de promovare se va da între Bistrița și cele două echipe din Alba Iulia, în timp ce Mediașul va fi doar arbitru.