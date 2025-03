Incendiul puternic din Lazaret a izbucnit la o vopsitorie auto. Mai multe mașini s-au făcut scrum (video, foto)

Incendiul puternic de vineri după-amiază din cartierul Lazaret a izbucnit la o hală unde se afla o vopsitorie auto. Focul a făcut scrum mai multe mașini.

Un incendiu puternic a izbucnit vineri în Sibiu, pe strada Dorobanților din Lazaret. Focul a cuprins o hală cu destinația de vopsitorie auto. Acolo erau depozitate, printre altele, și mașini, care au fost distruse de flăcări.

Zeci de pompieri au fost mobilizați în zonă, inclusiv din județele Brașov, Vâlcea, Hunedoara și Mureș.

„La fața locului au fost mobilizare 6 autospeciale de stingere, o autospecială CBRN și un echipaj SMURD. De asemenea, în sprijinul pompierilor sibieni intervin și mai multe autospeciale din cadrul ISU Brașov. ISU Vâlcea, ISU Hunedoara și ISU Mureș cu autospeciala de roboți. În acest moment, incendiul este localizat, nu mai există risc de propagare la vecinătăți. Până în acest moment nu au fost înregistrate victime, din zonă fiind evacuați aproximativ 50 de locatari pentru siguranță și, de asemenea, a fost stabilit un perimetru de siguranță în zona manifestării incendiului”, a precizat Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Din fericire, în acest moment incendiul este localizat și nu mai există pericol de propagare la vecinătăți.

„Am trecut pe pod acum două ore și am văzut că ardea ceva mocnit, am zis că nu se întâmplă nimic. Când m-am întors, am văzut fumul. Am venit încoace. Nu m-am speriat, la început doar ieșea fum, iar apoi s-au aprins flăcările de 3 metri”, a spus un trecător.

Pompierii transmit că nu au fost semnalate victime. Oamenii au fost avertizați printr-un mesaj RO-Alert cu privire la acest incendiu și, fiindcă au fost degajări mari de fum, li s-a recomandat să evite zone, iar locatarii să țină geamurile închise.

