O sibiancă propune coloranți naturali din insecte pentru industria textilă. Ideea a calificat-o în finala unui concurs național

Maria Denisa Cocîrlea, doctorandă în Biologie la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, a câștigat Locul I la competiția Games of Science, cu o prezentare despre utilizarea insectelor și moluștelor invazive pentru obținerea de coloranți naturali în industria textilă.

Pe 7 martie, în cadrul unui eveniment organizat la EduHub din Sibiu, tinerii cercetători din întreaga țară s-au reunit pentru a-și pune în valoare abilitățile de comunicare științifică, în cadrul competiției Games of Science. Proiectul a fost realizat în colaborare cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, iar susținătorii locali, precum Magda Ienci, Alexandru Calotă și Diana Gogonețu, au contribuit la crearea unui mediu stimulativ pentru participanți.

O prezentare inovatoare despre sustenabilitate

Cea care a impresionat cel mai mult juriul a fost Maria Denisa Cocîrlea, doctorandă la Biologie la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Prezentarea sa despre utilizarea insectelor și moluștelor invazive pentru obținerea de coloranți naturali în industria textilă a fost apreciată nu doar pentru inovație, ci și pentru claritatea cu care a comunicat un subiect complex.

Maria Denisa a subliniat importanța protecției mediului și a explicat cum cercetările sale recente contribuie la crearea unor alternative sustenabile la coloranții sintetici, care pot fi dăunători pentru sănătate și mediu. „Petrecându-mi copilăria în mediul rural, am dezvoltat un drag enorm pentru natură și pentru fiecare specie nouă pe care am întâlnit-o. Această pasiune m-a ghidat de-a lungul studiilor și m-a determinat să îmi concentrez cercetările pe soluții care protejează mediul înconjurător”, a spus Maria Denisa.

Despre inovație și sustenabilitate în industrie

În cadrul prezentării, Maria Denisa a abordat problema invazivității unor specii și impactul lor asupra ecosistemelor, propunând totodată folosirea acestora pentru obținerea unor coloranți naturali care ar putea revoluționa industria textilă. „Coloranții naturali sunt mult mai siguri pentru sănătate și mult mai prietenoși cu mediul, fiind ușor de degradat atunci când ajung în natură. În plus, procesul de extracție și vopsire trebuie să fie optimizat pentru a reduce consumul de resurse și pentru a asigura o reproducere constantă a culorii.”

Maria Denisa a continuat să explice în detaliu cum cercetările sale și cunoștințele acumulate în timpul studiilor au influențat alegerea subiectului prezentat. „Tematica pe care am abordat-o are rădăcini în experiențele mele din ultimii ani de studii. Am acumulat informații esențiale despre principiile sustenabilității și economiei circulare, despre compușii bioactivi din plante și despre provocările aduse de speciile invazive. Aceste teme sunt acum fundamentul cercetărilor mele, sub îndrumarea doamnei Prof. univ. dr. habil. Simona Oancea.”

O abordare ecologică inovativă pentru viitor

Maria Denisa a subliniat, de asemenea, că în ciuda unor provocări, utilizarea coloranților naturali aduce beneficii majore. „Atunci când vorbim despre coloranții naturali, trebuie să luăm în calcul faptul că nu vom obține culori la fel de intense ca în cazul coloranților sintetici, ceea ce poate scădea interesul consumatorilor. Totuși, este important să dezvoltăm tehnologii care să asigure un proces de producție eficient și prietenos cu mediul, fără a compromite calitatea produsului final. Procesul de vopsire trebuie să fie cât mai optimizat posibil.”

„De asemenea, este esențial ca materia primă folosită – fie că vorbim de insecte sau moluște – să fie testată riguros pentru a demonstra că poate produce un colorant de calitate, iar abia apoi să fie gândit pentru implementarea la scară industrială. Trebuie să demonstrăm experimental că aceste soluții sunt viabile și că au potențialul de a schimba industria textilă pe termen lung.”

Locul II a fost câștigat de Gabriela Țarălungă, care și-a prezentat cercetările cu un subiect captivant și plin de potențial. Gabriela și Maria Denisa vor reprezenta Sibiul în finala națională a competiției Games of Science, unde vor avea ocazia să concureze alături de tineri cercetători din întreaga țară.