Club mistuit de un incendiu. Cel puțin 50 de oameni au murit (video)

Un incendiu teribil a izbucnit în noaptea de 15 spre 16 martie 2025, într-un club din orașul Kocani, aflat la aproximativ 100 de kilometri de capitala Skopje, provocând moartea a cel puțin 50 de persoane.

Incidentul a avut loc în timpul unui concert susținut de o trupă celebră, la care participau aproximativ 1.500 de persoane. Conform primelor informații, incendiul a fost provocat de utilizarea unor materiale pirotehnice, iar flăcările au fost suficient de mari pentru a continua să ardă și la câteva ore după izbucnire, scrie Ziare.com.

Tragedia a semănat cu un incident similar petrecut în România, la clubul Colectiv din București, din 2015, și a lăsat numeroase victime, fiind deja confirmat că mai mult de 100 de tineri au fost răniți, dintre care 27 au fost transportați la Spitalul „Naum Ohridski” din Skopje. Autoritățile din Macedonia de Nord au început o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale incendiului și pentru a identifica responsabilii.

