SUA lovită de o tornadă puternică. Peste 30 de persoane au murit (video)

Bilanțul victimelor provocate de tornadele devastatoare care au lovit Statele Unite a crescut la 33 de morți, fiind raportate decese în şase state, conform CNN. Mississippi se numără printre cele mai afectate zone, cu şase decese confirmate.

Guvernatorul Tate Reeves a anunțat că şase persoane au murit în Mississippi: una în Covington County, două persoane din aceeaşi casă în Jefferson Davis County și trei persoane în Walthall County. Reeves a declarat stare de urgență sâmbătă seara și a transmis un mesaj de susținere pentru victime: „Rugați-vă pentru cei care și-au pierdut viața, cei care sunt dispăruți și cei care conduc eforturile de căutare, cei care se vindecă și pentru familiile lor”, a scris el pe rețeaua X, relatează Digi24.

De asemenea, trei persoane sunt date dispărute – două din Covington County și una din Walthall County. Totodată, alte 28 de persoane au fost rănite în acest stat, dintre care 15 în Covington County, una în Jefferson Davis County, două în Pike County și 10 în Walthall County. Evaluarea pagubelor este în desfășurare, iar autoritățile estimează că 21 de regiuni din Mississippi au fost afectate de furtuni.

Drone footage of the aftermath in Tylertown, Mississippi where two tornadoes hit the same area in less than an hour

Complete devastation #mswx #alwx #lawx #Tornado

pic.twitter.com/GqxfqqfbMQ

— Daily Weather (@weatherdaily365) March 15, 2025