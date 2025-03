Supărare mare în vestiarul Sibiului după egalul cu Slobozia. ”Suntem frustrați” (video)

Sibiul a scăpat sâmbătă printre degete două puncte în meciul cu Slobozia, 1-1 în prima etapă din play-out, iar antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu cere jucătorilor săi mult echilibru pentru acest final de sezon.

FC Hermannstadt a remizat sâmbătă pe Municipal, 1-1 cu Slobozia. Sibienii au deschis scorul în minutul 64 prin Neguţ, după ce portarul Krell a alunecat în careu și a scăpat mingea. Perianu a adus egalarea în minutul 81 cu un șut senzațional de la 25 de metri.

Antrenorul Marius Măldărșanu spune că jucătorul Unirii trebuia blocat până să apuce să șuteze. ”Am făcut un joc bun, calitativ, cu agresivitate, atitutudine bună a băieților, însă nu a fost suficient un singur gol ca să câștigăm. Contrar cursului jocului a venit acel gol, cum se întâmplă în fotbal, am avut situații de a marca și nu am făcut-o, pe acea greșeală ei au marcat, au luat un punct. Perianu trebuia blocat acolo. Cred că meritam să luăm toate punctele, însă dacă mă uit în spate, și noi am câștigat în minutul 95 la ei, asta a fost istoria acestui joc. Suntem frustrați că am pierdut aceste două puncte, dar mai sunt două luni de foc cu meciuri foarte importante” a susținut Marius Măldărășanu în conferința de presă susținută la finalul jocului cu Unirea Slobozia.

”Trebuie să gestionăm aceste momente”

FC Hermannstadt își propune să ia bonusurile de la club pentru clasarea pe locurile 7-8, dar și un traseu cât mai lung în Cupa României. ”Trebuie să rămânem echilibrați, mai sunt opt meciuri, este un play-out greu din toate punctele de vedere, oricînd te poți duce să te bați la retrogradare. Noi ne dorim foarte mult să terminăm play-out-ul pe primele două locuri, avem și Cupa României, trebuie să gestionăm foarte bine toate aceste momente, a apărut și accidentarea lui Selimovic, Ianis pleacă la lotul U 21, sunt momente pe care trebuie să le gândim foate bine” a mai declarat tehnicianul sibienilor.

FC Hermannstadt este prima în play-out, dar poate cădea pe locul 2 la finalul etapei, în funcție de rezultatul celor de la Sepsi Sf. Gheorghe.