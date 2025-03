Bătaie la un meci de fotbal de la Miercurea Sibiului. Un fotbalist dus de urgență la spital (video)

Un meci de fotbal din Liga 4 din județul Sibiu s-a încheiat cu un incident violent. Un fotbalist a fost grav rănit și a avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind transportat la spital.

Sâmbătă, 15 martie 2025, s-a disputat meciul dintre Unirea Miercurea Sibiului și ACS Păltiniș Rășinari, care s-a încheiat la egalitate, scor 3-3. Înainte de fluierul de final, un jucător al echipei gazdă a sărit la bătaie înainte de executarea unei lovituri libere.

După încheierea meciului, un suporter al echipei din Miercurea Sibiului a intrat pe teren și a încercat să se ia la bătaie cu antrenorul și jucătorii echipei gazdă. Deși la vestiare lucrurile păreau calme, în doar câteva secunde a izbucnit haosul. Un jucător de la Rășinari a fost lovit și culcat la pământ, iar jucătorii echipei adverse l-au bătut cu picioarele, provocându-i răni grave.

”Ne pare rău pentru situația creată. A fost un meci frumos, dar se pare ca “unii” nu știu să piardă și datorită lor situația a scăpat de sub control! În plus , am fost scuipați și provocați la noi acasă” au scris reprezentanții clubului din Miercurea Sibiului pe pagina de Facebook.