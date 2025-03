Bucureșteni deveniți celebrii pe TikTok după ce s-au mutat din Capitală într-un sat din Sibiu

Diana și Tibi Moise au făcut o alegere majoră în viața lor: să părăsească agitația capitalei și să se mute în satul Nou Roman, din județul Sibiu. După o perioadă de reflexie, au decis că e timpul pentru o schimbare de ritm, o viață mai liniștită și mai sănătoasă, departe de zgomotul orașului. Însă acest drum nu a fost lipsit de provocări. Într-un interviu cu Diana Moise, am aflat mai multe despre motivațiile lor și despre cum au reușit să își construiască un nou început în mijlocul naturii.

Contul lor de TikTok „De la oraș la țară” (@delaoraslataraa) este dedicat prezentării tranziției de la viața urbană la cea rurală, împărtășind experiențe legate de grădinărit, îngrijirea animalelor și bucuriile unei vieți simple. Cu 9.651 de urmăritori și 32.300 de aprecieri, creatorii postează frecvent videoclipuri despre activitățile lor zilnice la țară.

@delaoraslataraa Bun venit pe canalul “De la oraș la țară”! 🌿🏡 Am lăsat agitația orașului pentru liniștea satului și vrem să împărtășim cu voi această aventură! Casa noastră era o ruină, dar pas cu pas o transformăm într-un cămin de vis. Pe acest canal veți găsi: ✔️ Povestea mutării noastre la țară ✔️ Renovarea unei case vechi – provocări, soluții și rezultate ✔️ Viața la sat – muncă, tradiții și momente autentice ✔️ Sfaturi pentru cei care visează la o schimbare similară Dacă și tu visezi la o viață mai simplă, aproape de natură, abonează-te și urmărește-ne pas cu pas! 🌾✨ #contry #viatalatara #storytime #animalsoftiktok ♬ original sound – De la oras la tara

„Dorința inițială o aveam oricum, pentru că, personal, am fost crescută în Eforie Sud și nu m-am putut adapta niciodată la viața în oraș”, mărturisește Diana. Acest sentiment de disconfort față de viața urbană a fost împărtășit și de soțul ei, Tibi, care a trăit în București timp de două decenii. „Dorința de schimbare a venit, cred că în urma pandemiei, aș putea spune, deși noi stăteam deja la casă în București. Dar restricțiile ne-au arătat cât de importantă este legătura cu natura.”

Schimbarea a venit ca un răspuns la nevoia de mai mult aer curat, mai mult spațiu și un stil de viață mai sănătos. „Nu mai găseam mâncare sănătoasă în comerț, așa că am hotărât să ne procurăm hrana pentru copii singuri, direct din natură, crescându-ne propriile animale și plante”, adaugă Diana.

Cum au ajuns în Sibiu

Inițial, Diana și Tibi au luat în considerare mai multe județe pentru relocare. „Ne-am gândit la Constanța, dar nu mi-a plăcut aglomerația de pe timp de vară. Am luat în calcul și Dâmbovița, dar am simțit că nu este ceea ce căutam”, își amintește Tibi. La final, Sibiul a fost alegerea finală, datorită proximității față de Brașov și munte, și datorită unui loc de muncă stabil pentru Tibi.

„A fost o perioadă destul de stresantă, pentru că nu cunoșteam pe nimeni aici și nu știam dacă vom găsi casa potrivită. Într-un final, am găsit-o! Chiar dacă inițial casa nu era locuibilă, am reușit să o renovăm și să o transformăm într-un cămin adevărat”, povestește Diana despre procesul dificil de adaptare.

O mică fermă de familie

Astăzi, familia Moise își trăiește visul în mijlocul naturii, cu o mică fermă care include animale și grădini. „Avem un ied, un iepuraș, patru câini, șase pisici, opt găini, două rațe și urmează să luăm două căprițe. Ne-am dorit un loc unde să fim aproape de natură, să trăim mai sănătos, și acum suntem foarte fericiți cu ce am reușit să construim aici”, povestește Diana.

Pentru Diana, viața la sat înseamnă nu doar o conexiune cu natura, dar și o educație diferită pentru copii. „Ayan, fiul nostru, are acum 3 ani și știe deja cum să dea cu ciocanul. Viața la țară îi învață pe copii lucruri pe care nu le învață în oraș. A învățat deja multe despre muncile câmpului, despre animale, și asta ne face să fim mândri de alegerea noastră”, adaugă Diana cu un zâmbet.

În ceea ce privește fiica lor de 6 ani, Diana mărturisește că aceasta are deja un accent .„Este tare drăguță, are un accent deja care nu îl avea când am venit aici” spune Diana.

Provocările unei noi vieți

Mutarea nu a fost ușoară și a implicat multe sacrificii. Diana și Tibi au vândut casa din Popești Leordeni, au achitat creditul ipotecar și au cumpărat o casă veche, pe care au renovat-o. „Căsuța era la cărămidă, fără geamuri, ploua în casă… Ne-am mutat într-un loc care nu era deloc locuibil, dar pentru noi a fost o provocare pe care am acceptat-o”, spune Diana.

Au recondiționat casa în câteva luni, muncind din greu pentru a o face locuibilă pentru întreaga familie. „Am dormit pe saltele gonflabile o lună de zile până am reușit să o facem locuibilă, pentru copii și animalele noastre. În prima lună, ne-am încălzit cu câinii în pat, pentru că nu aveam încălzire și casa nu era locuibilă. A fost foarte greu, dar aveam o motivație clară: să le oferim o viață mai bună copiilor noștri.”

Totuși, tot acest proces le-a întărit relația și le-a demonstrat că schimbările radicale pot aduce satisfacții mari, chiar și atunci când drumul nu este ușor.

Așezarea în noua comunitate și integrarea în viața satului

Adaptarea la viața rurală a fost și o experiență de învățare pentru Diana și Tibi. Deși nu cunoșteau pe nimeni în sat, au descoperit rapid o comunitate de oameni care le-au oferit sprijin. „Este un sat dezvoltat, cu școala și grădinița care au toate condițiile. Copiii noștri se simt foarte bine aici”, spune Diana.

Mama Dianei nu a fost foarte încântată la început de mutare, dar a susținut-o până la capăt. „Mama nu a apucat să vadă schimbările pe care le-am făcut, dar sunt sigură că ar fi fost mândră de ce am realizat”, adaugă Diana cu emoție.

Teama celorlalți: accesul la servicii medicale

Una dintre temerile celor care iau în calcul o mutare la sat este legată de accesul la servicii medicale, mai ales în cazul în care apar urgențe. Diana recunoaște că și acest aspect a fost o sursă de îngrijorare pentru mulți dintre prietenii lor. „Ce îi sperie pe mulți să facă acest pas este distanța față de spitale, mai ales dacă ar apărea vreo problemă de sănătate majoră. Când am făcut mutarea, ne-am gândit și noi la asta. E clar că satul nu are un spital de urgență sau medicamente în permanență, iar cei mai mulți dintre noi nu suntem nici doctori, nici nu avem acces imediat la medicamente. Dar noi am considerat că, fiind atenți la sănătate, putem să gestionăm mai ușor situațiile”, spune Diana.

Viața la țară: un vis împlinit

Pentru familia Moise, viața la sat a devenit un vis împlinit. Chiar dacă există provocări, satisfacțiile sunt mari. „Este un stil de viață mult mai sănătos, mai liniștit și mai aproape de natură. Noi, împreună cu copiii, ne simțim acum acasă, într-un loc unde putem crește sănătoși și în siguranță”, încheie Diana.

Diana și Tibi Moise sunt un exemplu despre cum, în ciuda greutăților și schimbărilor radicale, viața la sat poate fi o alegere înțeleaptă și împlinită, aducând cu sine o nouă viziune asupra educației și sănătății într-o lume tot mai agitată.