Champions Sibiu și CSS Sibiu merg mai departe în Campionatul Național U17 (foto)

Timp de cinci zile, Sibiul a fost gazda Semifinalei Campionatului Național U17 – Seria D, un adevărat maraton voleibalistic care a adus în Sala CSS Sibiu 15 meciuri pline de luptă, determinare și spectacol sportiv. Șase echipe s-au luptat pentru primele trei locuri, care asigurau accederea în fazele superioare ale competiției.

CSS Lugoj s-a dovedit echipa cea mai solidă, câștigând turneul fără înfrângere și obținând calificarea directă la turneul final. Champions Sibiu și CSS Sibiu au avut, la rândul lor, un parcurs excelent, clasându-se pe locurile 2 și 3, ceea ce le permite să continue drumul în Semifinala 2, ultima șansă de accedere la turneul final.

Două echipe sibiene în primele trei locuri – un rezultat care arată progresul și creșterea voleiului juvenil din oraș, confirmând că Sibiul devine un pol de dezvoltare al acestui sport.

CSS Lugoj – O echipă experimentată, un parcurs aproape perfect

Echipa din Lugoj a venit la Sibiu cu un grup matur și experimentat, reușind să-și impună stilul de joc în fiecare partidă. A cedat un singur set în întreg turneul, chiar împotriva echipei Champions Sibiu, dar a câștigat toate celelalte meciuri cu 3-0, demonstrând stabilitate și maturitate în joc.

“CSS Lugoj a arătat că este echipa cu cea mai mare experiență din acest turneu. Ne-au învins într-un meci intens, dar sunt sigur că, dacă ne vom mai întâlni în competiție, vom putea avea o șansă mai bună. Echipa noastră este în plină creștere, iar acest turneu ne-a arătat exact unde mai avem de lucrat”, a spus Andrei Banciu, antrenorul echipei Champions Sibiu.

Felicitări echipei din Lugoj pentru parcursul impresionant și mult succes la turneul final.

Champions Sibiu – Un turneu solid și calificare meritată

Locul 2 a fost ocupat de Champions Sibiu, care a reușit un parcurs foarte bun, obținând patru victorii și cedând doar meciul cu CSS Lugoj. Echipa organizatoare a confirmat așteptările, jucând cu ambiție, forță și determinare, ceea ce i-a permis să se mențină printre echipele de top ale competiției.

“Fetele au demonstrat că merită să fie în fazele superioare ale competiției. Am avut un parcurs constant și am arătat că echipa noastră este solidă. Am reușit să facem rotații importante în lot, să gestionăm bine momentele de presiune și să câștigăm toate meciurile în care eram favoriți”, a explicat Sabin Sopa, președintele ACS Champions Sibiu.

Un exemplu de gestionare inteligentă a resurselor a fost meciul cu CSS Sibiu, în care Champions a rotit jucătoarele pentru a menține un ritm ridicat. Adela Vasilescu, cea mai tânără jucătoare a turneului, a fost din nou principala marcatoare, dar și colegele ei, Cătălina Vasilescu și Ana Grădinariu, au avut contribuții importante.

CSS Sibiu – Un turneu de luptă și o calificare muncită

CSS Sibiu a terminat competiția pe locul 3, obținând trei victorii și punând probleme serioase echipelor considerate favorite.

Deși au pierdut meciurile împotriva Champions Sibiu și CSS Lugoj, jucătoarele de la CSS Sibiu au avut o atitudine de luptătoare și au demonstrat că pot fi o echipă redutabilă. Meciul cu Lugoj a fost mult mai echilibrat decât o arată scorul (25-23, 25-22, 25-23), iar duelul cu Champions a fost de asemenea unul intens, mai ales în primele seturi.

O jucătoare remarcabilă pentru CSS Sibiu a fost Carmen Pop, care a fost cea mai bună marcatoare a echipei cu 16 puncte în derby-ul cu Champions.

Pregătirea fizică, un element decisiv pentru Champions Sibiu

Un aspect care a făcut diferența în acest turneu a fost pregătirea fizică a echipelor, iar Champions Sibiu a dominat din acest punct de vedere.

“Este clar că am fost una dintre cele mai bine pregătite echipe din punct de vedere fizic. Într-un turneu de cinci zile, cu meciuri solicitante, rezistența și intensitatea sunt esențiale. Fetele noastre au făcut față excelent, iar acest lucru s-a văzut în momentele decisive”, a spus Mihai Bulbuc, preparatorul fizic al Champions Sibiu.

Clasament final:

1. CSS Lugoj – 15p (calificare la turneul final)

2. Champions Sibiu – 12p (calificare în Semifinala 2)

3. CSS Sibiu – 9p (calificare în Semifinala 2)

4. Kids Tampa – 5p

5. LPS Oradea – 4p

6. Academia Ciortea – 0p