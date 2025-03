Fiul viceprimarului din Rășinari este fotbalistul bătut la Miercurea Sibiului. Adi Iliuț: „L-au călcat pe cap, era plin de sânge”

Un fotbalist din Rășinari a ajuns la spital după ce, în weekend, a fost bătut cu bestialitate în urma meciului de Liga 4 de la Miercurea Sibiului. Tânărul este fiul președintelui Clubului Sportiv Păltiniș Rășinari, viceprimar al comunei Rășinari.

Meciul de fotbal de sâmbătă dintre AFC Miercurea Sibiului 2001 și ACS Păltiniș Rășinari s-a încheiat cu o bătaie. Câțiva spectatori i-au agresat pe jucătorii din Rășinari. În altercație au fost implicați și fotbaliști de la Miercurea Sibiului. (VEZI VIDEO AICI)

În urma scandalului, un fotbalist, în vârstă de 23 de ani, a avut nevoie de îngrijiri medicale. Tânărul este chiar fiul viceprimarului din Rășinari, președintele ACS Păltiniș Rășinari. Adi Iliuț a declarat, pentru Ora de Sibiu, că meciul a fost unul normal, fără probleme, însă la final un spectator a devenit agresiv.

„Fiul meu este jucătorul bătut. Eu am încercat să aplanez conflictul și m-au lovit și pe mine. A fost un meci fără probleme, două cartonașe în tot meciul, un meci mai cuminte ca altele. La final, un spectator, care era impulsiv și cu arbitrii, a sărit gardul la noi, susținut de încă alte patru persoane și de doi jucători de la Miercurea. Ne-au făcut praf în parcare. Eu cred că a fost premeditat pentru că în tur, la Rășinari, cel care acum l-a lovit pe fiul meu, a făcut scandal și acolo și i-am zis să se liniștească. De asta spun că a fost premeditat, pentru că te mai cerți în timpul meciului, dar de data aceasta a fost un meci cu doar două cartonașe”, spune Adi Iliuț, viceprimarul comunei Rășinari.

Fiul președintelui clubului este în afara oricărui pericol acum și nu a avut nevoie de spitalizare. Din fericire, va putea juca în următoarele meciuri. Cu toate acestea, sâmbătă a fost lovit cu bestialitate, motiv pentru care a decis să depună plângere la poliție.

„Fiul meu era pe jos, plin de sânge, iar când l-am văzut i-am împins să nu mai dea în el. Dar m-au împins și pe mine și am căzut. Jucătorul este ok, nu a fost spitalizat, este în refacere. L-au călcat pe cap, era jos și i-au dat doi pumni. Respectivul a sărit cu piciorul pe capul lui, cu ghetele de fotbal, i-a spart arcada. Noi ne-am refugiat apoi în vestiar și am sunat la poliție. Am depus plângeri la poliție împotriva agresorilor, avem și un observator de la AJF care a văzut tot. Îmi pare nespus de rău că se întâmplă așa ceva în 2025. Eu m-am dus acolo cu toată familia, nu m-am dus să fac scandal. E regretabil”, adaugă președintele ACS Păltiniș Rășinari.

La nivelul Poliției Orașului Miercurea Sibiului, au fost înregistrate mai multe plângeri care fac obiectul unor dosare penale în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, respectiv amenințare. Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Săliște, pentru stabilirea situației de fapt și aplicarea măsurilor legale conform competenței.