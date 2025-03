Simulare Evaluarea Națională: Un subiect le-a dat bătăi de cap elevilor la Sibiu. ”Nu mă așteptam” (video)

Elevii claselor a VIII-a din Sibiu au susținut luni proba la Limba și literatura română din cadrul simulării Evaluării Naționale 2025. Tinerii au fost surprinși de dificultatea examenului și speră ca la examenul din vară să fie mai ușor.

Elevii de la Colegiul Național „Octavian Goga” din Sibiu au tratat cu seriozitate simulare la Limba Română. Majoritatea elevilor au ieșit din sălile de curs după ora 11.20. Doar trei elevii au finalizat examenul înainte de ora 11.00.

Elevii au primit un text liric, la prima vedere, pe baza căruia au avut de răspuns la mai multe cerințe. Textul a fost reprezentat de poezia ”Trezire” de Lucian Blaga, unul deloc ușor pentru elevi.

Cei mai mulți dintre elevii de-a opta au fost luați prin surprindere de dificultatea subiectelor sau nu au avut noroc și „nu au picat pe subiect”. „A fost ok, doar că nu mă aștepta să pice fix ce nu am învățat. Mi-a picat mesajul textului liric. A fost puțin greu pentru că nu am știut cu ce să asociez. M-am pregătit mult. Mă aștept la un 7.50. La Evaluarea Națională sper să îmi pice orice, dar nu mesajul textului liric”, a spus Andreea Voina, elevă la Colegiul „Octavian Goga”.

Un alt elev spune că a avut emoții mari și speră să ia măcar o notă de 6. „Am avut foarte mari emoții pentru că am crezut că o să îmi pice genul liric, dar mi-a picat și mai rău, mesajul. M-am descurcat destul de bine. Am citit o carte, două și cam două ore în trei zile am mai învățat. Mă aștept la un 6, 7”, a spus Sebastian.

Pe subiect nu a picat nici Albert. „A fost liric și a fost destul de greu, dar m-am descurcat. Mă așteptam să îmi pice genul dramatic. M-am pregătit în fiecare zi. Sper să iau un 9. La Evaluarea Națională sper să îmi pice orice, mai puțin rezumatul”, a spus elevul.

Printre puținii părinți care își așteptau copiii la poarta școlii, Paula o aștepta pe fiica ei plină de speranță. „Se pregătea aproape zilnic. Avea emoții, dar nu cred că era cazul la cât a învățat. Speră să ia peste 9. La simularea trecută a luat 9.40”, a spus Paula, una dintre mamele care își așteptau copiii să iasă de la examen.

Din cei 3766 elevi din județul Sibiu, înscriși pentru a susține această simulare au fost prezenți 3443 elevi (91,42%), iar 323 elevi (8,58%) au absentat.

Potrivit calendarului oficial, publicat în Monitorul Oficial, următoarele probe vor avea loc pe 18 și 19 martie, iar rezultatele vor fi comunicate elevilor pe 31 martie.

Marți va avea loc proba scrisă la Matematică, iar miercuri, 19 martie, proba scrisă la Limba și literatura maternă. Elevii vor afla rezultatele vineri, 31 martie.