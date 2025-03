Contre între consilierii locali din Cisnădie pe seama creșei din Arhitecților. Primar: „Ne-ați blocat 12 ani. Nu vă mai permitem!”

Consilierii locali ai orașului Cisnădie s-au întrunit, marți, în ședință extraordinară pentru a vota, printre altele, bugetul local. Multe discuții au avut loc pe seama amenajării unei creșe temporare – din containere modulare – în Cartierul Arhitecților. În ciuda contrelor dintre aleșii locali, proiectul a fost aprobat, iar în curând locuitorii acestui cartier vor beneficia de o unitate de învățământ.

Achiziționarea unor containere modulare pentru amenajarea unei creșe în cartierul Arhitecților din Cisnădie a fost cuprinsă în bugetul local pe 2025. Consilierii locali au aprobat proiectul, dar nu înainte să discute intens pe seama acestei creșe.

Proiect fără finanțare. Filip: „Pe acel teren aveam în plan un campus”

Unul dintre contestatarii care s-au opus amplasării containerelor modulare pe terenul în cauză – de 12.000 metri pătrați, din apropiere de Seviș – a fost Mihai Dănuț Filip (PNL). El a arătat că vechea administrație, condusă de fostul edil Gheorghe Huja, a depus un proiect la Compania Națională de Investiții (CNI) în vederea finanțării unui campus de învățământ. Deocamdată însă proiectul nu a primit finanțare.

„După cum am observat în buget se dorește amplasarea pe un teren a unor containere modulare pentru o creșă în Arhitecților. Vă reamintesc că pe acest teren Consiliul Local a depus un proiect prin CNI pentru un campus școlar, grădiniță și școală cu clasele I-VIII, drept pentru care există un teren cu sarcini. Dacă noi clădim altceva pe acel teren, proiectul poate fi respins, drept pentru care noi nu suntem de acord cu aceste containere mobile și vom vota împotrivă”, a precizat consilierul PNL.

Orlățan: „Această creșă este licărul de speranță”

Primarul Mircea Orlățan, care a prezentat acest proiect, în vara anului trecut, într-un interviu pentru Ora de Sibiu, a spus că o creșă modulară reprezintă o variantă rapidă și temporară pentru locuitorii Cartierului Arhitecților. Potrivit acestuia, proiectul campusului despre care a vorbit consilierul Filip nu are șanse să primească finanțare prin CNI deoarece are o valoare mult prea mare. Prin urmare, până când se vor găsi bani pentru acea investiție, soluția optimă este reprezentantă de acele containere modulare.

„Noi am ajuns în această situație de a apela la soluții ieftine și temporare pentru că este o cerere uriașă și avem această obligație. Există norme care ne impus ca o unitate de învățământ să nu fie mai departe de 1.500 metri de ultimul elev care vine acolo. Aici au fost nenumărate finanțări nerambursabile în ultimii trei ani, pentru creșă, pentru grădiniță, pentru școală. Noi, USR, am depus amendamente la începutul anului trecut, care includeau reabilitarea Liceului Tehnologic și școala din Arhitecților, iar până în 2024 a fost finanțare. Am venit la domnul primar Huja atunci și l-am rugat să rupe din studiul de fezabilitate școala și să o tratăm separat. Nu a fost de acord. Am pierdut acele oportunități reale de a avea unități de învățământ solide. Acum trebuie să recurgem la soluții urgente. Dumneavoastră spuneți că ați depus la CNI acel campus, care valorează 120 milioane de lei. Acest proiect este nefinanțabilă (…) Cel mai mare proiect finanțat de CNI a fost de 34 milioane de lei. Administrațiile anterioare nu au fost capabile să acceseze fonduri pentru învățământ. Este inadmisibil! Un tratament dușmănos față de un cartier cu 15.000 de oameni. Această creșă este licărul de speranță, chiar dacă nu ajunge sub nicio formă, fiindcă trebuie 3 astfel de unități în Arhitecților. Ne-ați amânat 12 ani, iar acum vreți să ne amânați pentru un proiect care nu va fi finanțat niciodată de CNI. Să nu credeți că vom permite așa ceva. Ne întâlnim cu oamenii pe stradă și ne spun că au 2 copii și nu pot merge cu ei în grădinițe și creșe private, că îi costă 4.000 lei”, a precizat edilul Mircea Orlățan.

Filip: „Să găsim un loc mai central”

Consilierul Dănuț Filip a revenit spunând că nu este împotriva containerelor, ci ar fi indicat ca ele să fie amplasate pe un alt teren, nu pe cel de 12.000 metri pătrați „rezervat” pentru campus. „Considerăm că banii pe care îi doriți acum pentru o chestie provizorie (…) haideți să găsim un loc mai central și să facem acolo o creșă, nu aici unde avem un proiect depus. Haideți cu banii aceștia undeva în centru acolo. (…) Noi chiar nu am blocat (n.red.: investițiile în învățământ), orice consiliu își dorea să facă școală și grădiniță, nu ne mai tot acuzați”, a spus acesta.

Primarul Orlățan a mai precizat că terenul respectiv este liber de sarcini și, dacă cumva va exista finanțare pentru campus, containerele vor putea fi mutate și folosite în alte scopuri. „În cazul în care va fi finanțat, noi amplasăm construcții temporare, pe care le putem ridica oricând. Terenul nu este grevat de sarcini, iar pentru această investiție poți căuta finanțare oriunde, abia după ce semnezi blochezi terenul. La Șelimbăr s-a ridicat o școală de 19 clase de acest tip de construcții modulare. (…) Nu ne mai puteți bloca cum ați făcut-o 12 ani cu speranța că acel proiect va fi finanțat cândva”, a spus primarul.

Primarul a mai adăugat că ferma de la Seviș nu mai funcționează de doi ani și nu vor exista probleme privind mirosurile neplăcute în apropierea creșei modulare. De asemenea, el a precizat că a discutat cu dezvoltatorul imobiliar aflat în apropiere, care a garantat că se va ocupa de amenajarea drumului și accesului în zonă. În plus, se vor găsi soluții și pentru apă și canalizare.