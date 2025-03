Miercurea Sibiului dă vina pe Rășinari pentru bătaia de la finalul meciului. ”Ei ne-au provocat”

După bătaia generală iscată la finalul meciului de Liga 4, FC Miercurea Sibiului – Păltiniș Rășinari 3-3, jucătorii echipei gazdă îi acuză pe oaspeți că au instigat la violențe.

În centrul evenimentelor s-a aflat chiar Claudiu Iliuț de la ACS Păltiniș Rășinari, fiul viceprimarului din localitate, Adi Iliuț. Jucătorul oaspeților, Claudiu Iliuț a căzut la final victimă agresiunilor, însă cei de la FC Miercurea Sibiului îl acuză că el a provocat tot scandalul.

CITEȘTE ȘI: Fiul viceprimarului din Rășinari este fotbalistul bătut la Miercurea Sibiului. Adi Iliuț: „L-au călcat pe cap, era plin de sânge”

Jucător și totodată unul dintre responsabilii organizării jocurilor la FC Miercurea Sibiului 2001, Sergiu Fălămaș spune că animozitatea dintre Claudiu Iliuț și suporterul cu care a avut conflictul a început încă de la jocul din tur. ”De la meciul din tur de la Rășinari a fost o fază la care Iliuț a intrat mai tare, suporterul l-a înjurat, apoi s-au liniștit. Și acum, la meciul de la Miercurea Sibiului același suporter și Iliuț s-au înjurat în timpul meciului. La pauza jocului am vorbit cu acel suporter să înceteze și a fost liniște pe moment” a spus Sergiu Fălămaș, cel mai bun marcator al echipei FC Miercurea Sibiului 2001.

CITEȘTE ȘI: Amenzi și dosare penale după scandalul de la meciul de fotbal din Miercurea Sibiului. S-au bătut ca în filme (video)

Gazdele au egalat în finalul meciului, scor 3-3, moment în care acuză că oaspeții au început jignirile. ”Noi ne-am bucurat că am egalat, dar antrenorul de la Păltiniș Rășinari, Dragoș Năstase a început să ne jignească, și pe mine m-a făcut ”pușcărie”, dar nu am reacționat. Am văzut la un moment dat că acel suporter a sărit gardul și fugea către Claudiu Iliuț, eu m-am băgat între ei să aplanez. Apoi, căpitanul nostru, Șoaită a plecat cu Iliuț să îl ducă la vestiare. Pe drum a pornit o discuție verbală între Claudiu Iliuț și soția unui jucător de la Miercurea Sibiului, apoi am înțeles că băiatul viceprimarului de la Rășinari a scuipat-o. De aici a pornit acea bătaie generală, știu că și de la noi au fost implicați 2 jucători cărora li s-au reținut carnetele, de la echipa din Rășinari au fost mai mulți jucători implicați. Bătaia a pornit de la faptul că cei de la Rășinari au fost frustrați că noi am egalat, dacă și ei încercau să tempereze situația, nu se ajungea aici. Am fost și la Poliție, am spus același lucru. Am fost la atâtea meciuri de Liga 4, dar nu am văzut vreodată să fie pază, iar dacă ar fi fost 1-2 persoane, oricum nu făceau față” a mai spus Sergiu Fălămaș.

CITEȘTE ȘI: AJF după bătaia de la meciul dintre Miercurea Sibiului și Rășinari. Președinte: ”Luăm măsuri drastice”

AJF Sibiu a anunțat prin președintele Ioan Duma că va lua măsuri drastice după aceste incidente, cei implicați urmând a fi automat suspendați până la definitivarea anchetei. Comisia de Disciplină a AJF se va întruni joi. Pentru că nu a luat măsurile de siguranță necesare, clubul FC Miercurea Sibiului 2001 riscă o suspendare a terenului pe o perioadă de 2-10 jocuri.