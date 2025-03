Școala veche din Șeica Mare se transformă în primărie. Primar: „E o clădire emblematică, n-am vrut să devină o ruină”

Școala veche din Șeica Mare urmează să intre într-un amplu proces de reabilitare. Clădirea emblematică, construită acum mai bine de 100 de ani, va fi transformată în Primărie.

Primăria a scos recent la licitație caietul de sarcini pentru reabilitarea și modernizarea școlii vechi din Șeica Mare. Valoarea contractului se ridică la 2,9 milioane de lei. „Obiectivul este renovarea energetică moderată a clădirilor publice, contribuind astfel la îmbunătățirea furnizării de servicii publice la nivel local”, se arată în caietul de sarcini.

Clădirea, construită în urmă cu mai bine de 100 de ani, a fost cumpărată de către Primărie de la Biserica Evanghelică acum patru ani. Edilul spune că imobilul este unul emblematic pentru comună, fiind locul unde s-au format zeci de generații. Administrația locală vrea să readucă la lumină clădirea și să o salveze, astfel că o va moderniza și o va transforma în sediu de primărie.

„Este vorba despre școala de germană. O școală frumoasă, unde au învățat toate generațiile de vârsta mea, generațiile din anii ’60 și a fost deținută de sași. Noi am cumpărat-o de la Biserica Evanghelică, fiindcă ei nu o mai puteau întreține și ar fi devenit o ruină. Am negociat-o la 80.000 de euro, practic un preț de casă. Este o clădire emblematică pentru Șeica, are o arhitectură deosebită și am zis că nu o putem lăsa să moară. O vom reabilita și o vom transforma în primărie, fiindcă are și loc de parcare, se pretează pentru o instituție publică, mai ales că actualul spațiu în care ne aflăm este prea mic. În actualul sediu al primăriei vom menține un compartiment, dar vom face și birouri pentru avocați poate”, a precizat Nicolae Șușa, primarul comunei Șeica Mare.

Pentru aducerea la lumină a acestei clădiri vor fi efectuate lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii, se vor instala sisteme alternative de producere a energiei electrice, vor fi efectuate lucrări de modernizare a sistemelor de climatizare și ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior și se vor efectua lucrări menite să conducă la eficientizarea energetică a imobilului.

Tâmplăria exterioară va fi înlocuită cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată, fiind înlocuite toate geamurile și ușile exterioare. Se va termoizola planșeul peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante cu vată minerală bazaltică rigidă de 20 cm, se vor termoizola pereții care formează anvelopa clădirii și se va reabilita șarpanta. Țiglele vor fi și ele înlocuite cu unele din ceramică, tip solzi, iar pe acoperiș vor fi instalate 21 de panouri fotovoltaice. În partea exterioară, se vor reface trotuarele de protecție, astfel încât să fie eliminate infiltrațiile în infrastructura clădirii. De asemenea, trotuarele existente în curte vor fi refăcute. Toate finisajele interioare vor fi refăcute, inclusiv pardoselile, zugrăvelile și tencuielile. Totodată, se vor realiza instalații electrice noi, dar și instalații termice și sanitare noi. Corpul de clădire va fi extins cu grupuri sanitare.

Proiectul de modernizare a clădirii transformate în primărie va fi finanțat prin PNRR, având o valoare de 2.902.253,29 lei + TVA, din care suma neeligibilă de 937.738,98 + TVA va fi finanțată din bugetul local.