Greva de avertisment a sindicaliștilor de la Filarmonică, blocată de Tribunalul Sibiu

Sindicatul Artiștilor Instrumentiști din Filarmonica Sibiu a anunțat o nouă grevă de avertisment, de această dată pentru a împiedica desfășurarea concertului educativ “Petrică și lupul”. Însă, ca într-o paralelă a poveștii muzicale, SAIFS a strigat degeaba, fiindcă instanța a hotărât că nu va fi nici o grevă.

Peste 600 de copii din Sibiu vor participa mâine, 21 martie, la cele două reprezentații ale concertulului educativ “Petrică şi Lupul” (muzica: Serghei Prokofiev, dirijor: Eduard Dąbrowski, narator: Adrian Neacșu). Evenimentul este dedicat în special copiilor cu sindromul Down aflați în grija Fundaţiei Un Copil O Speranţă Sibiu (UCOS).

În cadrul unui parteneriat cu Fundația UCOS, 100 de locuri au fost alocate gratuit pentru copiii cu sindrom Down și însoțitorii acestora. De asemenea, cei de la UCOS vor organiza în foaierul filarmonicii un bazar caritabil pentru strângere de fonduri. Fundaţia UCOS este unicul furnizor de servicii de recuperare şi terapie integrate pentru copii cu dizabilitate, retard mental, sindrom Down, boli rare, handicap psiho-neuro-motor de vârstă mică din județul Sibiu, care oferă servicii adaptate pentru integrare socială, şcolară şi viață independentă în complexul de servicii pentru dizabilitate. Terapiile oferite sunt complexe şi se desfășoară pe toate ariile de dezvoltarea copilului. Parteneriatul Filarmonicii Sibiu cu UCOS își dorește să susțină integrarea socială a copiilor cu handicap, să le ofere acestora un sprijin emoțional și, mai mult, să contribuie la informarea și educația comunității sibiene în ceea ce înseamnă respectarea drepturilor copiilor cu handicap.

Evenimentul a fost la un pas de dezastru. Marți, SAIFS a adus la cunoștința instituției faptul că membrii săi vor desfășura o grevă de avertisment cu încetarea lucrului, în data de 21 martie, în intervalul orar 10:00-12:00. Și de această dată, instituția s-a adresat instanței judecătorești, iar sentința a sosit astăzi, de Ziua Internațională a Fericirii: prin Hotărârea nr. 231/2025; Tribunalul Sibiu a admis cererea formulată de Filarmonica de Stat Sibiu, a constatat nelegalitatea grevei de avertisment și a dispus încetarea grevei de avertisment anunțată pentru data de 21 martie.

Vă așteptăm la concert!