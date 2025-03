Un nou ansamblu rezidențial în Șelimbăr. Investiție de aproape 5 milioane de lei

Un proiect de anvergură urmează să fie implementat în comuna Șelimbăr, pe strada Unirii. Acesta prevede construirea a trei blocuri de locuințe colective cu regim de înălțime P+E+M, alimentare cu energie electrică, extinderea conductei de gaze naturale, extinderi ale rețelelor de apă și canalizare, branșamente la utilități, amenajarea terenului și realizarea căilor de acces și împrejmuire.

Titularul proiectului este Marian Gheorghe, reprezentant al CONMAR-CON SRL, iar arhitectura este realizată de AM PROIECT STUDIO sub coordonarea arhitectului Alexandra Lucia Minea. Investiția are o valoare estimată la 4.700.000 RON și o perioadă de implementare de 36 de luni.

Pe terenul cu o suprafață totală de 5.175 mp, se vor construi 51 de unități locative distribuite în cele trei blocuri. Suprafața construită a clădirilor este de 1.163 mp, iar procentul de ocupare a terenului (POT) este de 22,47%.

Principalele caracteristici ale proiectului includ:

Regim de înălțime: P+E+M, cu o înălțime maximă a coamei de 11,50 m;

Locuri de parcare: Se vor amenaja 78 locuri de parcare pentru rezidenți;

Utilități: Racordarea la rețelele de utilități publice existente pe strada Unirii;

Spații verzi: Minimum 38,06% din suprafață va fi dedicată zonelor verzi amenajate și plantate.

Justificarea proiectului

Proiectul vine în întâmpinarea cererii crescute pentru locuințe moderne în zona metropolitană a Sibiului. Prin integrarea sa în contextul urban existent, acesta contribuie la dezvoltarea armonioasă a localității Șelimbăr. Imobilele vor fi construite conform normelor de igienă, însorire și ventilație, respectând prevederile legale în vigoare.

Aspecte tehnice și materiale utilizate

Construcțiile vor avea o structură din zidărie portantă, cu fundații continue din beton și acoperiș tip șarpantă din lemn. Finisajele exterioare vor fi moderne, iar tâmplăria PVC va avea geam termoizolant cu un coeficient de izolare termică ridicat. Pereții interiori vor fi finisați cu vopsea lavabilă, iar pardoselile vor fi din parchet laminat.

În ceea ce privește instalațiile, clădirile vor fi racordate la rețelele existente de apă, canalizare, gaze naturale și energie electrică. Încălzirea va fi asigurată prin centrale individuale pe gaz.

Impactul asupra mediului

Proiectul nu prezintă riscuri naturale și nu afectează zone protejate sau monumente istorice. Deșeurile generate vor fi colectate selectiv, iar materialele utilizate sunt conforme normelor de protecție a mediului. Sistemele de izolare fonică vor reduce poluarea sonoră, iar apele uzate menajere vor fi evacuate în rețeaua de canalizare existentă.

Lucrările se vor desfășura exclusiv pe teren privat, fără a afecta proprietăți adiacente sau domeniul public. Organizarea de șantier va include platforme betonate pentru depozitarea materialelor, grupuri sanitare pentru muncitori și măsuri de siguranță pentru prevenirea accidentelor.

După finalizarea lucrărilor, terenul va fi reamenajat, iar spațiile verzi vor fi refăcute conform planului urbanistic aprobat.