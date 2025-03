Consiliul Județean Sibiu deschide sesiunea de finanțare pentru proiecte culturale, educaționale, tineret și sport

Nu mai puțin de 3,8 milioane de lei sunt acordate de CJ Sibiu pentru Agendele Județului Sibiu.

Consiliul Județean Sibiu anunță lansarea sesiunii de depunere a proiectelor care pot beneficia de finanțare nerambursabilă prin Agendele județene pentru cultură, educație, sport și tineret. Proiectele se vor depune exclusiv online pe platforma

agende.cjsibiu.ro, termenul limită fiind 20 aprilie 2025, cu excepția Agendei Sportive, pentru care termenul maxim de depunere este 6 aprilie 2025. După aceste termene, platforma va fi închisă automat.

Calendarul sesiunii de finanțare pentru Agenda Culturală, Educațională și Tineret

22 martie – 20 aprilie 2025 – Depunerea proiectelor online

21 aprilie – 8 mai 2025 – Evaluarea și selecția proiectelor

09 mai 2025 – Publicarea rezultatelor evaluării

09 – 11 mai 2025 – Depunerea contestațiilor

12 – 14 mai 2025 – Soluționarea contestațiilor

14 mai 2025 – Afișarea rezultatelor finale ale contestațiilor

– Afișarea rezultatelor finale ale contestațiilor 15 mai 2025 – Publicarea listelor finale cu sumele propuse spre aprobare

Bugetul total și sumele maxime alocate

Pentru anul 2025, Consiliul Județean Sibiu alocă un buget total de 2.350.000 lei, distribuit astfel:

Agenda culturală și pentru dezvoltarea comunității locale – 800.000 lei link ghid (entități publice: 600.000 lei, entități private: 1.200.000 lei). Suma maximă per proiect: 20.000 lei. Se poate depune un singur proiect pe secțiune (A – activități culturale generale, B – activități dedicate naturii și sustenabilității comunităților locale).

Agenda educațională – 200.000 lei link ghid. Suma maximă per proiect: 15.000 lei. Se poate depune un singur proiect pe secțiune.

Agenda de tineret – 350.000 lei link ghid. Suma maximă per proiect: 15.000 lei. Se poate depune un singur proiect pe secțiune.

Calendarul sesiunii de finanțare pentru Agenda sportivă

03 – 06.04.2025: Depunerea proiectelor

04 – 23.04.2025: Evaluarea și selecția proiectelor

24.04.2025: Publicarea rezultatelor evaluării

24.04 – 26.04.2025: Depunerea contestațiilor

27.04 – 30.04.2025: Soluționarea contestațiilor

30.04.2025: Publicarea rezultatelor finale și a sumelor propuse spre aprobare

Bugetul pentru Agenda pentru sport – 1.450.000 lei (entități de drept public: 250.000 lei – suma maximă per proiect: 100.000 lei link regulament, entități de drept privat: 1.200.000 lei defalcat astfel: Sport de performanță: 950.000 lei – suma maximă per proiect: 75.000 lei, Sport pentru toți: 250.000 lei – suma maximă per proiect: 15.000 lei link ghid).

Un beneficiar poate obține finanțare pentru maximum 2 proiecte prin Programul „Agenda pentru Sport – structuri private.”

Mai multe informații sunt disponibile pe platforma agende.cjsibiu.ro.