Deshumarea mormântului baronului Brukenthal se amână. Manager: „Generațiile se schimbă, ideile se schimbă”

Directorul Muzeului Național Brukenthal, Alexandru Chituță, a anunțat că deshumarea mormântului baronului Samuel von Brukenthal nu va avea loc în prezent, întrucât nu a primit încă un răspuns oficial din partea Consistoriului Bisericii Evanghelice.

În luna ianuarie, conducerea muzeului anunțase că a început demersurile pentru reluarea cercetărilor arheologice la Biserica Evanghelică C.A. din Sibiu. Scopul principal al acestor cercetări era de a confirma dacă mormântul descoperit în interiorul bisericii îi aparține baronului Brukenthal. Totuși, inițiativa nu a fost continuată din cauza opoziției Consistoriului Bisericii Evanghelice, care a refuzat deshumarea.

„Am făcut o solicitare către Parohia Evanghelică, dar nu am primit niciun răspuns. Nu am discutat încă cu reprezentanții parohiei pe această problemă deoarece așteptăm un răspuns oficial. Până în prezent, nu am primit niciun răspuns la solicitarea noastră scrisă. Nu ne hazardăm acum, dar ideea există. De fapt, ideea le-a aparținut echipei de arheologi care au lucrat acolo și care au ridicat problema cercetării mormântului lui Brukenthal. Din păcate, partea din Sibiu nu a dorit acest lucru. S-a dorit să se păstreze o anumită taină a acestui loc”, a explicat Chituță.

Chituță a menționat că s-au realizat progrese în alte domenii ale cercetărilor arheologice. „Am semnat un contract pentru a aduce piesele descoperite în șantierul arheologic de la Biserica Evanghelică, duse la Satu Mare, pentru a le include în colecția Muzeului de Istorie al Muzeului Brukenthal. La începutul lunii aprilie, colega mea, Anca Nețoiu de la Muzeul de Istorie, va merge la Satu Mare pentru a prelua piesele descoperite”, a declarat directorul muzeului.

O posibilă reluare a cercetării în viitor

Chituță a mai adăugat că, deși în acest moment nu este posibilă deshumarea mormântului, intenția nu a fost abandonată. „Generațiile se schimbă, ideile se schimbă. Rămânem aici câți ani avem, dar dacă nu se poate acum, vom relua cazul mai târziu, când se vor schimba condițiile. Cazul nu este clasat. Deocamdată nu se dorește și respectăm decizia. Nu vrem să facem valuri. Dacă nu acum, vom încerca din nou când va veni momentul”, a concluzionat Alexandru Chituță.

