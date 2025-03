Europarlamentarul Nicu Ștefănuță laudă Sibiul pentru achiziționarea autobuzelor electrice. ”Stă bine”

În cadrul unei conferințe de presă organizate vineri, europarlamentarul Nicu Ștefănuță a abordat subiectul transportului școlar din județul Sibiu, cu un accent special pe transportul intra-județean.

Ștefănuță a subliniat importanța asigurării accesului tuturor copiilor, inclusiv celor din localitățile îndepărtate, la educație, subliniind că lipsa transportului școlar este una dintre cauzele abandonului școlar. În acest context, el a menționat că Sibiul se află într-o situație relativ bună la acest capitol.

„Am realizat o anchetă națională, am trimis solicitări către toate consiliile județene și primării pentru a încuraja achiziționarea de autobuze electrice, nu doar pentru transportul public, ci și pentru transportul școlar. În Sibiu circulă deja autobuze electrice, dar în continuare avem autobuze școlare vechi, de acum 12-13 ani, care nu mai fac față cerințelor. Este crucial ca, de exemplu, un copil din Alțâna să poată ajunge la școală în Sibiu. În prezent, singura opțiune este să plătească un abonament unui operator privat, ceea ce reprezintă o discriminare față de copiii din mediul rural și contribuie la abandonul școlar. Totuși, Sibiul stă destul de bine la acest capitol”, a declarat europarlamentarul Nicu Ștefănuță.

În cadrul aceleași conferințe, Ștefănuță a lansat proiectul „Salvați fondurile europene”, adresându-se crizei politice care a afectat fluxul de bani din PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență). „Din cauza crizei politice care durează de peste un an, în România nu au mai intrat fonduri din PNRR din noiembrie 2023, iar acum suntem în martie 2025. Nu este o critică la adresa ministrului Boloș, dimpotrivă, am venit împreună în avion și am discutat mult. Chiar vreau să-l ajut, dar este important să lansăm un semnal de alarmă. Banii pe care îi avem acum de la Uniunea Europeană sunt esențiali, iar dacă nu îi folosim acum, nu cred că vor mai veni vreodată. Este efectiv ultimul tren pentru a accesa aceste fonduri”, a explicat europarlamentarul.