FC Hermannstadt și Măldărășanu, negocieri intense. Daniel Niculae: “Definitivăm săptămâna viitoare”

Președintele clubului FC Hermannstadt, Daniel Niculae a anunțat că negocierile cu antrenorul Marius Măldărășanu pentru prelungirea contractului scadent la vară se apropie de un final fericit.

Profitând de săptămâna de pauză prilejuită de acțiunea naționalei, președintele Daniel Niculae a intensificat discuțiile cu antrenorul Marius Măldărășanu, iar săptămâna viitoare s-ar putea ajunge la un acord semnat. Sepsi Sf. Gheorghe a fost și ea interesată în toamna trecută de tehnicianul sibienilor, însă acesta a rămas la Sibiu. Deși presa centrală a speculat recent că Sepsi îl dorește din vara viitoare pe Măldărășanu, covăsnenii au mers pe mâna lui Dorinel Munteanu.

”Sunt discuții cu Măldă, destul de avansate, probabil săptămâna viitoare le vom definitiva. Este un antrenor foarte bun, nu va duce lipsă de oferte, noi ni-l dorim în continuare la Sibiu. Sper ca la iarnă să ne bucurăm de primul an în care am lucrat împreună și anul viitor să avem obiective mai îndrăznețe” a declarat Daniel Niculae pentru Ora de Sibiu. Fostul atacant a venit în iarna trecută la Sibiu.

Marius Măldărășanu este printre cei mai longevivi tehniciani din Superliga. El a ajuns pe banca sibienilor în vara anului 2021 și mai are contract până la finalul actualului sezon.

Tehnicianul nu excludea posibilitatea unei vacanțe după 4 ani pe banca sibienilor. ”Nu știu ce se va întâmpla, Dumnezeu are un plan pentru mine. Vom discuta pe baza propunerii, e posibil să nu ne înțelegem, iar în acest caz voi lua în calcul și alte oferte. Sunt totuși patru ani… Câteodată, e bună și o vacanță. Nu depinde doar de mine” spunea recent Măldărășanu într-o conferință de presă susținută la Sibiu.

Marius Măldărășanu, antrenorul lui FC Hermannstadt și președintele clubului, Daniel Niculae au făcut parte din generația eurofantastică a Rapidului, trupa din sezonul 2005-2006, care a jucat sferturile de finală în Cupa UEFA.

”Ne gândim și la sezonul viitor”

De asemenea, conducerea lui FC Hermannstadt continuă și negocierile cu jucătorii aflați la final de contract. ”Sunt și discuții cu jucătorii care sunt la final de contrat, am mai prelungit câteva contracte, ne gândim și pentru sezonul următor. Timpul trece repede, noi deja am început de ceva timp să creionăm strategia pentru următorul sezon. E clar că vor pleca unii jucători, vor veni alții, dar ne dorim mult să păstrăm un nucleu de jucători care să ne ajute să facem rezultate mai bune. Ca să ajungem să ne clasăm mai sus, trebuie să formăm o echipă redutabilă, o avem și sezonul acesta, dar nu am reușit să intrăm în play-off. Ne-am fi dorit să terminăm în primele 6, acum ne propunem să câștigăm play-outul și să jucăm finala Cupei” a mai anunțat președintele clubului sibian.