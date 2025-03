Primăria Cisnădie a pietruit strada Aleea Căpșunilor. ”Așa cum am promis, am intervenit” (foto)

Primăria Cisnădie a anunțat vineri, pe pagina oficială de Facebook, finalizarea lucrărilor de pietruire a unei noi străzi din oraș. Aleea Căpșunilor a fost asfaltată, oferind astfel o îmbunătățire semnificativă a infrastructurii rutiere.

„Așa cum am promis, am intervenit și pe Aleea Căpșunilor pentru pietruire. Știm că sunt multe străzi care necesită intervenții, de aceea vom continua să lucrăm, pe parcursul întregului an 2025, pentru a îmbunătăți infrastructura rutieră”, a anunțat primăria într-un mesaj publicat online.

Autoritățile locale continuă să își concentreze eforturile pe dezvoltarea infrastructurii orașului, având în vedere necesitatea constantă de modernizare a drumurilor.

Proiectul va include și alte străzi, iar cetățenii sunt încurajați să rămână informați prin canalele oficiale ale primăriei.