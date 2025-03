Senatoarea Ruxandra Cibu, discuție cu inspectorul general Marius Novac despre programele de finanțare a școlilor din Sibiu

Ruxandra Cibu Deaconu, senator de Sibiu din partea USR, și Marius Novac, Inspector Școlar General al Județului Sibiu, s-au întâlnit pentru a discuta despre două programe naționale importante de finanțare a sistemului de educație din România.

Ambele au ca scop reducerea abandonului școlar, în special în mediul rural, și ambele se confruntă în prezent cu mari obstacole în implementarea lor, în așa fel încât să-și atingă scopul pentru care au fost create.

Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar are o finanțare asigurată prin PNRR și ar trebui să ajute școlile în asistența educațională a elevilor. Programul poate fi folosit cu o libertate destul de mare de directorii și profesorii școlilor pentru a derula activități școlare suplimentare, ore de pregătire, consiliere, pot cumpăra dotări pentru clase, cărți sau alte echipamente. Lucrurile sunt însă departe de a fi pus în aplicare, pentru că nu există aproape deloc implicare din partea autorităților.

„România își stoarce din răsputeri neputința cu două programe școlare care ar trebui să crească eficiența sistemului de educație și să scadă analfabetismul. Vorbesc aici în primul rând despre PNRAS, adică Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar, care are ca scop sprijinirea copiilor vulnerabili și, așa cum îi spune numele, reducerea la maxim a abandonului școlar. Este un program finanțat prin PNRR și care nu se bucură deloc, dar deloc, de atenția guvernului. Nu mă miră asta, dar încerc să pun presiune pe ei ca să vedem un avans măcar în județul Sibiu din acest punct de vedere”, spune Ruxandra Cibu Deaconu despre situația din prezent a acestui program, care are un buget foarte mare, dar care nu a fost cheltuit decât într-un procent mai mic de 20%.

„Întâlnirea pe care am avut-o cu Marius Novac, Inspector Școlar General al județului Sibiu, a avut ca principal subiect de discuție acest program, pentru că vreau să știu care e situația în școlile sibiene și ce putem face pentru a accelera implementarea acestor măsuri.

Bugetul acordat prin PNRR este foarte mare, peste 500 milioane de euro la nivel național, bani care pot fi cheltuiți pe meditații, ore suplimentare de pregătire, consiliere educațională, dar și burse, dotări pentru școli, calculatoare, cărți. Profesorii pot beneficia de formare profesională și pot fi desfășurate acțiuni împreună cu comunitatea pentru a reduce riscul de abandon, mai ales în mediul rural”, explică Ruxandra Cibu Deaconu, care mai subliniază: „Cred că o implicare mai mare din partea Ministerului Educației, a Inspectoratului, ar putea face minuni, inclusiv prin promovarea acestui program”.

Discuții și despre Masă Caldă în Școli

Cel de-al doilea program despre care senatoarea Ruxandra Cibu Deaconu și inspectorul general Marius Novac au discutat este fostul program Masă Caldă în Școli, care acum se numește „Masă Sănătoasă”.

„Deși se derulează în unele școli din Sibiu, am aflat că evoluția programului Masă Sănătoasă a rămas încremenită în faza de pilot, deși ar fi trebuit extins la cât mai multe școli. Din păcate, și aici guvernul s-a împiedicat în propria incompetență, pentru că Ordonanța Trenuleț a șters extinderea programului la încă un milion de copii, care sunt acum nevoiți să se descurce cum pot cu hrana la școală, și știm bine că în mediul rural se descurcă tot mai greu”, mai spune Ruxandra Cibu Deaconu, care încearcă să deblocheze și acest program cel puțin în județul Sibiu, pentru ca tot mai mulți copii să aibă acces la el.

„Încercăm să-i împingem să facă din ce în ce mai mult din aceste programe. Sunt convinsă că, dacă ne pasă de copiii noștri, putem găsi soluții pentru a-i ajuta să aibă parte de o educație mai bună și e chiar păcat să nu o facem, mai ales că avem la dispoziție bani europeni”, a transmis senatoarea Ruxandra Cibu Deaconu, după întâlnirea cu inspectorul școlar Marius Novac.