Geantă creată de un sibian, purtată de actrița Lily Collins în serialul Emily in Paris (foto)

Lucian Sopa este un antreprenor de succes din Sibiu. A avut ocazia să aibă parteneriate cu branduri de lux, precum Prada și Furla, și chiar a creat o geantă spectaculoasă, care a fost purtată de actrița în rol principal din serialul „Emily in Paris”. Povestea sibianului a fost prezentată de Liviu Sav în grupul de Facebook IMM Club: IMMportant pentru IMM.

„Rareori reușesc să îmi aloc timp pentru a povesti despre discuțiile cu antreprenorii deosebiți pe care am privilegiul să îi am ca invitați în evenimentele Secretele Antreprenorului de Succes (SAS). De data aceasta însă, am făcut tot posibilul să nu trec atât de repede la lista de lucruri nerezolvate care mă așteaptă. Ca moderator al SAS, am avut plăcerea să prezint povestea celui de-al 13-lea invitat — un artizan care duce <<Made in Romania>> în stratosfera modei internaționale”, a început postarea Liviu Sav, moderator al evenimentului Secretele Antreprenorului de Succes.

Acesta a povestit că, în cadrul sesiunii, a proiectat o imagine cu actrița Lily Collins din „Emily in Paris”, purtând o geantă roșie în formă de fluture. „Cine o recunoaște?”, a întrebat moderatorul. Un singur bărbat din primul rând a răspuns timid: „Lily Collins”. „Ce legătură are Lily Collins cu SAS și cu Sibiu?”, a întrebat moderatorul. „Cineva din această sală a creat fluturele roșu pe care îl poartă Lily Collins. Priviți în jur și încercați să-l descoperiți”, a spus moderatorul, în timp ce privirile au început să scruteze participanții, căutând misteriosul creator, fără să-l identifice. Acest joc a subliniat perfect mesajul: talentul excepțional poate fi românesc, poate fi chiar lângă noi și poate fi greu de recunoscut.

Sibianul Lucian Sopa a urcat pe scenă și și-a spus povestea: de la atelierul părinților până la parteneriate cu Prada și Furla, culminând cu creațiile care apar acum în serialul urmărit de milioane de oameni. El și-a dorit din tot sufletul ca produsele să poarte eticheta „Made in Romania”. „Uneori mă întreb dacă chiar am succes sau e doar o serie de coincidențe norocoase”, a spus Lucian.

„Povestea lui Lucian Sopa rămâne o dovadă de necontestat: România nu trebuie să imite modele străine pentru a reuși, ci poate străluci prin autenticitatea și excelența propriilor creații”, a încheiat moderatorul evenimentului postarea.