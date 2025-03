Ofertă din străinătate pentru un fotbalist de la FC Hermannstadt. Daniel Niculae: ”Vom vedea...”

FC Hermannstadt a primit o ofertă scrisă din străinătate pentru transferul din vară al portughezului Tiago Goncalves, jucător care a impresionat în acest sezon pe postul de fundaș stânga.

Dacă pentru atacantul Ianis Stoica sunt multe echipe doritoare, dar niciuna nu a trimis încă o ofertă scrisă, pentru Tiago Goncalves un club din străinătate a trimis deja pe e-mail o ofertă consistentă. Sibul trăiește și din vânzarea de jucători, iar Ianis Stoica și Tiago Goncalves ar putea umple la vară vistieria clubului. Lusitanul este cotat pe platforma transfermarkt la 450 mii euro, în timp ce pentru internaționalul de tineret suma de transfer este de 1,5 milioane de euro. În urmă cu o lună, Tiago și-a prelungit acordul cu sibienii până în vara anului 2028.

Daniel Niculae, oficialul clubului de pe malul Cibinului anunță că se anunță o vară încinsă în privința transferurilor. ”Sibiul are jucători care pot face față la orice echipă din Superliga, sunt echipe importante care au pus ochii pe Ianis Stoica și Tiago Goncalves. Și eu am fost contactat de anumite persoane, alte cluburi au pus întrebări, dar până la vară avem tot timpul. Sunt multe discuții, am primit și oferte scrise, dar ei trebuie să muncească mult. Dacă toate lucrurile vor merge în direcția bună și dacă se va găsi o soluție bună bună pentru amândoi, ei ar putea pleca la vară. Ianis își dorește să termine bine sezonul, să aibă cifre bune, să meargă la Europeanul de tineret și apoi să facă un pas înainte. Sunt doi dintre cei mai importanți jucători ai Sibiului, dar acum ne dorim să terminăm bine sezonul și cu transferurile vom vedea la vară” a spus pentru Ora de Sibiu președintele lui FC Hermannstadt, Daniel Niculae. Basel (Elveția) și Rio Ave (Portugalia) și-au trimis recent reprezentanții pentru a îl studia pe Ianis Stoica.

În funcție de posibilele plecări, FC Hermannstadt își calculează pașii pentru a împrospăta lotul la vară, când se deschide perioada de transferuri. ”Lucrăm la strategia de transferuri pentru sezonul următor, știm pe ce posturi trebuie să aducem jucători, ne-am gândit la anumite soluții. Știți cum e la negocieri, trebuie să ai 4-5 variante pe fiecare poziție, apoi raportul dintre calitate și preț va prima. Ne dorim să aducem cei mai buni jucători dintre aceste soluții, ca să avem continuitate la acest nucleu de jucători format în timp” a mai spus fostul atacant.

Pe lângă posibilele plecări pe sume de transfer ale lui Ianis Stoica și Tiago Goncalves, Sibiul trebuie să gestioneze situațiile lui Alessandro Murgia sau Nana Antwi, jucători care aparțin de la alte cluburi. „Sunt jucători cu care vrem să continuăm, depinde și de cluburile de care aparțin, dar și de dorința fiecăruia în parte” a încheiat Daniel Niculae.