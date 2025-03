Orgă veche de 250 de ani din Chirpăr, restaurată cu 60.000 euro și dusă la Cluj-Napoca

O orgă veche de 250 de ani, care a aparținut Bisericii Evanghelice Luterane din Chirpăr, a fost restaurată printr-o investiție de 60.000 de euro și pusă în funcțiune la Cluj-Napoca.

Una dintre cele mai valoroase orgi baroce din Transilvania, construită de meșterul Johannes Hahn, și-a regăsit glasul la Biserica Evanghelică Luterană „Pietati” din Cluj-Napoca. Orga, adusă de la Biserica Luterană din Chirpăr, județul Sibiu, a fost sfințită vineri de episcopii luterani Dezső Zoltán Adorjáni și Reinhart Guib care au oficiat o liturghie în limbile maghiară și germană, notează Cluj24.ro.

„După doi ani de discuții și negocieri, frații noștri din Sibiu ne-au încredințat această orgă, inițial ca să ne asumăm restaurarea sa și ca să ne asigurăm că își va sluji în mod demn scopul pentru care a fost creată. Am acceptat această provocare și astfel a început procesul de restaurare a instrumentului”, afirmă un reprezentant al Bisericii Evanghelice-Luterane.

Orga a fost restaurată printr-o investiție de aproximativ 60.000 euro, sumă acoperită din fonduri proprii, donații și contribuțiile obținute din vânzarea biletelor de la ediția anterioară a Maratonului Bach.

Bijuteria a fost adusă la Cluj fiindcă la Chirpăr s-a prăbușit tavanul bisericii, iar orga s-a stricat. „În total, aproape opt luni de zile a lucrat echipa noastră la acest proiect. Dintr-o echipă de 10 persoane, am fost patru care am lucrat constant. Inițial, orga a fost demontată acum doi ani, dar lucrările de restaurare au început abia anul trecut în august, deoarece a luat ceva timp să se strângă fondurile necesare. Totul a fost desfăcut, restaurat și apoi reasamblat. Dedesubt, am găsit o parte din materialul original, de culoare crem. A fost o restaurare completă care a readus instrumentul la starea lui inițială”, a precizat pentru Cluj24, maestrul-constructor Magyar Arpad.