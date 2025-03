Cum s-a simțit atmosfera la prima probă a simulării pentru BAC, la Sibiu. Elevii au picat pe subiect (video)

Prima probă la simularea pentru Bacalaureat a avut loc luni, începând cu ora 9:00. Elevii sibieni s-au descurcat bine la proba de Limba Română, iar subiectul al treilea nu i-a pus în dificultate.

Elevii din Sibiu au susținut luni prima probă la simularea pentru Bacalaureat. La subiectul al treilea, elevilor din clasa a XII-a le-a picat romanul psihologic. Alegerea cea mai frecventă la acest subiect a fost romanul „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”, scris de Camil Petrescu.

Elevii de la Colegiul Național „Octavian Goga” au ieșit optimiști după primul examen de simulare la Bacalaureat. „A fost ok. Mă gândeam că va fi mai greu și m-am descurcat destul de bine. Mi-a picat romanul psihologic „Ultima noapte de dragoste”. Ieri m-am pregătit pentru simulare. Am vrut să mă apuc să mă pregătesc mai demult, dar nu am apucat. Mă aștept la un 8 cu indulgență”, a spus David, elev în clasa a XII-a la profilul Științele Naturii.

O altă elevă a menționat că a picat exact ce prezisese. „A picat fix ceea ce am prezis eu, doar că a fost presiunea destul de mare înainte, dar a fost mai ok decât mă așteptam. La subiectul al III-lea mi-a picat Camil Petrescu sau „Moara cu Noroc”, în cazul meu a fost caracterizare de personaj. Am ales opera lui Camil Petrescu. Ieri m-am pregătit mai mult, nu m-am prea stresat. Mă aștept la un 8, 8.50”, a spus Alexia.

Nici pentru Darius subiectele nu au fost dificile, iar el speră la o notă mare, peste 9. „A fost foarte ușor, mă așteptam la ceva mai greu. Fiind la profil real, am scris despre „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” de Camil Petrescu. Nu m-am prea pregătit, dar știu operele pentru că atunci când le fac, sunt atent și știu să le scriu cam pe toate acum. Mă aștept la o notă de peste 9”, a spus Darius.

Rebeca a avut o experiență similară. Chiar dacă nu s-a pregătit intens, nu a avut probleme cu subiectele. „A fost ok, ne-a picat „Ultima noapte…” și a fost bine. Aș minți să spun că m-am pregătit mult, dar nici puțin”, a spus Rebeca.

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean, nu au existat probleme în privința organizării acestei simulări, toate unitățile de învățământ cu clase liceale având posibilitatea de a accesa, multiplica și distribui subiectele la timp.

Din cei 2302 elevi care puteau susține simularea probei la examenul de Bacalaureat 2025, au fost prezenți 1998 elevi (86,79%), iar 304 elevi au absentat (13,21%), majoritatea fiind elevi din clasa a XIII-a a învățământului seral și cu frecvență redusă. Nu au fost raportate situații de elevi eliminați.

Calendarul simulării probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat, pentru anul școlar 2024-2025, este următorul:

25 martie 2025 – Proba E) c) – probă scrisă – proba obligatorie a profilului

26 martie 2025 – Proba E) d) – probă scrisă – proba la alegere a profilului sau specializării

27 martie 2025 – Proba E) b) – probă scrisă – Limba și literatura maternă

Rezultatele vor fi comunicate în data de 8 aprilie 2025.