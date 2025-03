O nouă hotărâre care îi vizează pe patronii de terase din Sibiu. În ce condiții pot ține închise localurile

Consilierii locali vor aproba o nouă hotărâre, în ședința de la finalul lunii martie, ce îi vizează pe patronii teraselor din municipiul Sibiu.

În luna februarie, regulamentul privind funcționarea teraselor din municipiul Sibiu a fost modificat de consilierii locali. Patronilor acestora li s-a pus în vedere faptul că nu vor mai avea voie să țină structurile închise mai mult de două zile consecutive. În caz contrat, ar fi pierdut avizul de funcționare. (DETALII AICI)

Regulamentul va suferi acum noi modificări, iar patronii teraselor le vor putea ține închise până la 30 de zile, dar doar în anumite condiții.

„Se acceptă cauzele obiective de nefuncționare cum ar fi renovarea spațiului, defecțiunile tehnice majore, lucrări de igienizare pentru o perioadă care să nu depășească 30 de zile pe an calendaristic. În situația în care există cauze obiective de nefuncționare care să nu depășească 30 de zile pe an calendaristic, operatorul economic poate menține pe domeniul public terasa, dar nu are dreptul de a desfășura activitate economică în cadrul acesteia. În situația în care operatorul economic se încadrează într-una din situațiile ce reprezintă cauze obiective de nefuncționare, este necesară depunerea unei cereri motivate în acest sens la Compartimentul Autorizare și Control în termen de cel mult 24 de ore de la apariția cazului de nefuncționare obiectivă”, se arată în noul regulament.

Noile reguli ar urma să intre în vigoare de la 1 aprilie 2025.