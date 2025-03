Sala Transilvania gazdă pentru Campionatul Național de Baschet în Fotoliu Rulant

În perioada 28-30 martie 2025, Sibiul găzduiește a treia etapă a Campionatului Național de Baschet în Fotoliu Rulant – sezon 2024-2025. În fața publicului vor veni cele mai bune 7 echipe din țară, într-o competiție unde pasiunea, ambiția și curajul înfrâng orice obstacol.

Șapte echipe, un singur obiectiv: victoria!

Clubul Sportiv Comunitar Sibiu

Clubul Sportiv Universitar Brașov

Clubul Sportiv Salvia 2000 Cluj

Clubul Sportiv Temerarii Arad

AJ Ilfov Motivation

Academia Phoenix Galați

SOR Satu Mare

INTRAREA ESTE LIBERĂ!

Încurajăm toți iubitorii de sport, dar și pe cei care vor să experimenteze puterea comunității și spiritul de echipă, să fie prezenți în tribune. Fiecare meci va fi o veritabilă bătălie pentru victorie, dar și o celebrare a curajului de a fi altfel, de a depăși barierele impuse de viață.

Acești sportivi nu joacă doar baschet – ei inspiră!

Programul Meciurilor:

Sala Transilvania, Sibiu

Vineri, 28 martie:

15:00 | SOR Satu Mare vs AJ Ilfov Motivation

21:15 | CS Comunitar Sibiu vs CS Temerarii Arad

Sâmbătă, 29 martie:

10:00 | Academia Phoenix Galați vs CS Temerarii Arad

12:00 | CS Salvia 2000 Cluj vs SOR Satu Mare

14:00 | AJ Ilfov Motivation vs CS Temerarii Arad

16:00 | CSU Brașov vs SOR Satu Mare

18:00 | CS Salvia 2000 Cluj vs Academia Phoenix Galați

20:00 | CS Comunitar Sibiu vs SOR Satu Mare

Duminică, 30 martie:

08:00 | SOR Satu Mare vs Academia Phoenix Galați

10:00 | AJ Ilfov Motivation vs CS Salvia 2000 Cluj

12:00 | SOR Satu Mare vs CS Temerarii Arad

14:00 | CS Salvia 2000 Cluj vs CS Comunitar Sibiu

Vino să susții acești campioni ai determinării și să trăiești un eveniment unic, care te va face să privești sportul – și viața – cu alți ochi!