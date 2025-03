Sibienii Elsa și David s-au calificat la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală (foto)

Doi elevi de la Liceul de Artă din Sibiu s-au calificat la etapa națională a Olimpiadei de Interpretare Instrumentală pentru gimnaziu, iar alți șapte elevi au obținut rezultate remarcabile.

Eleva Elsa Maior și David Grecu sunt cei doi elevi sibieni care s-au calificat la Etapa Națională a Olimpiadei de Interpretare Instrumentală pentru gimnaziu. Elsa a interpretat o piesă la flaut, iar David la clarinet, emoționând jurații prin interpretările lor. Etapa zonală a concursului a avut loc în perioada 20-21 martie, la Liceul de Artă „Dr. Pallo Imre”, Odorheiul Secuiesc, Harghita.

Rezultatele obținute de ceilalți elevi sunt, de asemenea, remarcabile. Pețeriu Sebastian, din clasa a VIII-a, la clarinet, a obținut Premiul II. Geltsch Ioana, din clasa a VI-a, la clarinet, a primit o Mențiune. Mihai Patricia, din clasa a VI-a, la vioară, a obținut și ea Mențiune, iar Fleșeru Vera, tot din clasa a VI-a, la vioară, a câștigat Premiul III. Botezan Ana-Katia, din clasa a VI-a, la chitară, a obținut o Mențiune, iar Răcășan Victor Ioan, din clasa a VI-a, la pian, a fost premiat cu Premiul III. Kovacs Flavius, din clasa a VII-a, la chitară, a obținut Mențiune.

Pe lângă dedicare și implicare elevilor, un rol important l-au avut profesorii coordonatori și corepetitori, care le-au oferit sprijinul necesar elevilor. Aceștia sunt Prof. Oprișor Ioan Alexandru, Prof. Radu Dezideriu, Prof. Bădăruță Daniel, Prof. Bogdan Radu Gabriel, Prof. Ciurariu Ana Maria, Prof. Andrițcu Flavia, Prof. Guțu Raul Răzvan, Prof. Marin Maria Cristina, Prof. Bădiță Mihai Alexandru, Prof. Oancea Darius, Prof. Cristea Mihai.