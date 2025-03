Tezaur celtic găsit într-o pădure din Sibiu. Ioan: ,,Are peste 3000 de ani” (video)

O descoperire arheologică impresionantă a fost realizată recent în județul Sibiu. Ioan Comănici, un tânăr de 24 de ani din satul Gușu, pasionat de detecția metalelor, a descoperit un tezaur celtic în apropierea localității Ludoş.

„S-a întâmplat ieri, 25 martie, în jurul localității Ludoş. Fac asta dintr-o pasiune. Tocmai ce m-am autorizat de vreo lună și ceva. Am achiziționat detectorul și eram împreună cu un prieten. Am fost într-o pădure din zonă și am descoperit un tezaur celtic, să spun așa, undeva la zece topoare. Multe bijuterii, obiecte, fel și fel”, a declarat Ioan Comănici.

Deși a luat legătura cu autoritățile competente, tânărul a întâmpinat dificultăți în a preda artefactele descoperite. „Am făcut toate demersurile și către cei de la muzeu, dar încă nu mi-a răspuns nimeni. Am sunat ieri la poliție. Mi-au zis să le duc la Centrul de Cultură. Am sunat la Centrul de Cultură, dar nu răspunde nimeni și o să le duc probabil mâine”, a explicat Ioan.

Descoperirea este una remarcabilă, dat fiind că obiectele ar putea avea o vechime de peste 3.000 de ani. Tânărul povestește că momentul descoperirii a fost unul absolut neașteptat: „Practic, am dat o tură prin pădure și am găsit un cuțit, ceva nesemnificativ, și l-am lăsat lângă un copac. Ne-am întors să luăm cuțitul. Eram lângă copacul ăla și când ne-am întors, am coborât mai mult faţă de unde trebuia să ajungem noi și întâmplător am găsit tezaurul.”

Această descoperire ar putea aduce noi informații despre prezența celților în regiune și despre obiceiurile lor funerare sau ritualice. Autoritățile sunt așteptate să intervină pentru a conserva și analiza tezaurul, oferind astfel o nouă perspectivă asupra istoriei locale.