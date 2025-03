Locurile de cazare pentru studenți, o problemă pentru ULBS. Rector: „Cererile sunt mult mai mari decât capacitatea noastră”

Locurile de cazare reprezintă una dintre principalele probleme cu care se confruntă Universitatea Lucian Blaga. Rectorul Sorin Radu susține că se caută soluții pentru a crește capacitatea de cazare, unul dintre planuri reprezentând un parteneriat public- privat.

În cadrul conferinței de joi în care conducerea ULBS a prezentat raportul pe anul 2024 s-a vorbit și de numărul mult prea mic de locuri de cazare la căminele pentru studenți. Rectorul a subliniat că, în urma renovărilor, capacitatea de cazare a universității a fost redusă la 1.400 de locuri deoarece s-a pus accentul pe calitate și nu pe cantitate, dar numărul cererilor este mult mai mare, ajungând între 2.500 și 3.000. „Am renunțat la camerele de cinci paturi și am redus numărul de camere de patru paturi, lăsând locuri de cazare pentru câte doi studenți. Cererile sunt mult mai mari decât capacitatea noastră de cazare”, a explicat rectorul.

Totodată, acesta a amintit faptul că numărul studenților a cunoscut o creștere semnificativă în ultimul an. „La admitere am avut rezultate foarte bune. La începutul anului universitar, în octombrie 2024, am înmatriculat aproape 16.000 de studenți și reprezintă o creștere consistentă față de anul precedent, când am început anul universitar cu aproximativ 15.000”, a explicat rectorul Sorin Radu.

Mai multe locuri de cazare prin parteneriat public-privat

Universitatea a căutat soluții pentru a suplimenta numărul de locuri, însă a întâmpinat dificultăți legate de finanțare. „În cadrul PNRR a existat o linie de finanțare pentru construcția de cămine, însă universitatea nu îndeplinea condiția de a fi proprietar de teren într-o zonă constructibilă, ceea ce ne-a împiedicat să aplicăm”, a mai spus Sorin Radu.

În ciuda dificultăților, rectorul a anunțat că există planuri pentru soluționarea problemei cazării studenților. Printre opțiunile luate în considerare se numără preluarea unor cămine aparținând liceelor și un posibil parteneriat public-privat, pe modelul țărilor occidentale. De asemenea, în cadrul campusului dual vor fi construite patru clădiri, dintre care una va fi destinată cazării elevilor și studenților în regim dual, cu o capacitate de 250 de locuri.