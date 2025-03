ULBS a angajat pe bandă rulantă asistenți universitari. Și numărul de lectori este în creștere

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a angajat peste 30 de asistenți universitari în anul curent, în timp ce numărul profesorilor a rămas același față de anul precedent.

În cadrul conferinței de presă de joi, a fost prezentată evoluția cadrelor didactice din ultimii cinci ani universitari. Potrivit statisticilor, numărul profesorilor de la ULBS a stagnat la 183, în timp ce numărul lectorilor a crescut în 2025, ajungând la 292, cu opt mai mulți față de anul precedent. Cea mai semnificativă creștere a fost înregistrată în rândul asistenților universitari, 33 dintre aceștia fiind angajați prin concurs în acest an.

„La începutul anului universitar, în octombrie 2024, am înmatriculat aproape 16.000 de studenți. De asemenea, am fost preocupați de dezvoltarea resursei umane și de asigurarea unei traiectorii profesionale pentru colegii noștri, organizând un set complex de concursuri în cele trei semestre incluse în raportul de față. Astfel, putem afirma că numărul cadrelor didactice, atât pe perioadă determinată, cât și nedeterminată, a depășit pragul de 700. Suntem, de fapt, 732 de angajați în această categorie. Anul 2024 a fost, de asemenea, un an al proiectelor”, a declarat rectorul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.