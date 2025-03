Ani grei de închisoare pentru tânărul care și-a ucis tatăl, fost șef la Direcția Agricolă Sibiu

Andrei Neamțiu, tânărul care și-a omorât tatăl, fost șef al Direcției Agricole a Județului Sibiu, a fost condamnat la închisoare. Acesta va petrece mai bine de 12 ani în spatele gratiilor.

În toamna anului 2023, o crimă teribilă avea să șocheze întreagă comunitate. Un băiat de 25 de ani și-a ucis tatăl în bătaie. Victima era fostul director al Direcției Agricole a Județului Sibiu și avea 50 de ani.

Ani grei de închisoare pentru omor

12 ani și 9 luni de închisoare este pedeapsa pe care a primit-o tânărul fiindcă și-a omorât tatăl. Magistrații Tribunalului Sibiu au dat sentința în 27 martie, dar ea nu este definitivă și poate fi atacată în termen de 10 zile.

„Condamnă inculpatul N.A.I. la pedeapsa de 11 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de omor săvârșită asupra unui membru de familie. (…) aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe o durată de 5 ani. (…) condamnă inculpatul N.A.I., la pedeapsa de 3 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe săvârșită asupra unui membru de familie. Constată că infracțiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin Sentința penală nr. 100/17.07.2024 pronunțată în dosarul nr. 898/85/2024 al Tribunalului Sibiu, definitivă prin Decizia penală nr. 925/23.12.2024 a Curții de Apel Alba Iulia, și cele reținute prin prezenta sentință au fost comise în stare de concurs real de infracțiuni. (…) Descontopește pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului prin Sentința penală nr. 100/17.07.2024, și repune pedepsele în individualitatea lor, după cum urmează: -pedeapsa de 3 ani și 6 luni închisoare; -pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare; (…) contopește pedepsele aplicate prin Sentința penală nr. 100/17.07.2024 cu cele două pedepse aplicate inculpatului prin prezenta hotărâre, aplicând inculpatului pedeapsa cea mai grea de 11 ani închisoare la care se adaugă un spor obligatoriu și fix de 1/3 din totalul celorlalte pedepse (3 ani și 6 luni+1 an și 6 luni+3 luni= 1 an și 9 luni), și aplică în final inculpatului o pedeapsă rezultantă de 12 ani și 9 luni închisoare, ce se va executa în regim de detenție”, se arată în sentință.

De menționat este faptul că inculpatul nu și-a recunoscut vinovăția.

Consumator de droguri, Andrei a ajuns și la Psihiatrie

Ultimii ani dinainte de crimă au fost grei atât pentru tânăr, cât și pentru familia acestuia, care a încercat în repetate rânduri să îl aducă pe drumul cel bun. Andrei, consumator de droguri și cu un istoric cu tulburări psihice, fusese internat de două ori la Spitalul de Psihiatrie. Starea lui nu s-a îmbunătățit.

În noaptea de 22 spre 23 octombrie 2023, tânărul și-a pierdut cumpătul și a început să-și lovească tatăl. S-a năpustit asupra lui cu pumnii și picioarele, iar omul a murit. Tot el este cel care a sunat la 112 să anunțe că Nicolae Neamțiu nu mai are suflare. Era confuz și nu își aducea aminte mare lucru, nici câte lovituri i-a aplicat tatălui, nici cum l-a lovit.

