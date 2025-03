Cutremur puternic în Myanmar. Magnitudine de peste 7,7 (video)

Un cutremur cu magnitudinea de 6,9 a lovit Myanmarul, a anunțat vineri Centrul German de Cercetare pentru Geoștiințe (GFZ). Sute de persoane au ieșit panicate din clădiri în capitala Thailandei, Bangkok, după seism, transmite Reuters.

Nu există, deocamdată, informații din Myanmar privind eventuale pagube, dar GFZ a precizat că seismul a avut loc la o adâncime de 10 km, cu epicentrul în apropiere de orașul Mandalay.

Martorii din Bangkok au declarat că oamenii au fugit pe străzi în panică, iar apa a sărit din piscine din cauza mișcărilor seismice.

Another aftermath video from Mandalay after it was hit by powerful 7.7 earthquake #earthquake #Myanmar pic.twitter.com/MUgIwctxm6

Additional footage showing the collapse of an under construction skyscraper in Bangkok, during today’s 7.7 magnitude earthquake on the border between Thailand and Myanmar. pic.twitter.com/NX3o5XbJtA