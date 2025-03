Cutremurul devastator din Myanmar și Thailanda. Zeci de oameni dați dispăruți după prăbușirea mai multor clădiri (video foto)

Un cutremur puternic cu magnitudinea de 7,4 pe scara Richter a zguduit Myanmarul și Thailanda, vineri, provocând panică și pagube semnificative. Institutul German de Cercetare pentru Geoștiințe (GFZ) a raportat magnitudinea de 7,4, în timp ce US Geological Survey (USGS) a înregistrat o magnitudine de 7,7. Seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri, fiind urmat de o replică puternică de 6,4 grade.

În Bangkok, capitala Thailandei, sute de oameni au ieșit panicați în stradă, iar mai multe clădiri s-au prăbușit. O construcție aflată în Parcul Chatuchak s-a prăbușit cu 50 de persoane în interior. Potrivit Institutului Național pentru Medicină de Urgență din Bangkok, 43 de persoane sunt blocate sub dărâmături și alte șapte au fost rănite.

O persoană și-a pierdut viața și alte 50 au fost rănite în urma prăbușirii unei clădiri aflate în construcție din capitala thailandeză. Echipele de intervenție au fost mobilizate imediat pentru a salva persoanele rămase captive sub dărâmături, scrie Digi24.

Cutremurul s-a resimțit și în provincia Yunnan din sud-vestul Chinei, învecinată cu Myanmar, unde oamenii au ieșit panicați din case.

În Myanmar, autoritățile nu au oferit încă date oficiale despre pagube și victime, însă rapoartele indică drumuri grav avariate și porțiuni de tavan prăbușite în mai multe clădiri din capitala Naypyidaw.

Regiunea afectată este cunoscută pentru activitatea seismică intensă, șase cutremure de peste 7 grade fiind înregistrate în Myanmar între 1930 și 1956. Infrastructura slab dezvoltată și serviciile de sănătate limitate fac ca aceste evenimente să aibă un impact devastator asupra populației locale.

Devastation across the city of Mandalay in Myanmar, as a result of today’s 7.7 magnitude earthquake, with dozens of buildings having collapsed as well as the Ava Bridge over the Irrawaddy River. pic.twitter.com/8YE8KsxXws