Doi sibieni acuză un cabinet veterinar că le-ar fi mutilat cățelul. Sunny a rămas fără 7 dinți (foto)

Un cuplu din Sibiu a fost surprins când câinele lor, Sunny, ar fi fost supus unei intervenții dentare la Spitalul Veterinar Transilvania Sibiu, unde au aflat că au fost extrași șapte dinți, aparent, fără a fi informați sau a-și da acordul explicit. Spitalul susține că stăpânul şi-a dat acordul, iar intervenția a fost necesară pentru sănătatea câinelui, în timp ce proprietarii contestă lipsa de comunicare.

Nicole și Raphael Haerle, se declară șocați și revoltați după ce câinele lor a fost supus unei intervenții stomatologice neașteptate. Cei doi susțin că au lăsat cățelul pentru un simplu detartraj, însă, la finalul intervenției, au descoperit că i-au fost extrași șapte dinți fără a fi anunțați în prealabil.

Declarația proprietarei: „Ne-am trezit cu un câine mutilat”

Nicole Haerle a povestit că au programat câinele la spital în data de 26 martie 2025, pentru o curățare dentară de rutină, fără a se aștepta la o procedură atât de drastică. „Veterinarul a spus că poate fi nevoie să se extragă unul sau doi dinți, iar soțul meu a fost de acord. Însă, fără să ne anunțe, fără să ne sune, ne-am trezit că i-au extras șapte dinți”, a declarat aceasta.

Nicole spune că a aflat vestea abia după ce a sunat la spital pentru a verifica starea câinelui și că a fost șocată să vadă cât de mulți dinți au fost extrași. „Mi se pare anormal ca un cățel de 4 ani să rămână doar cu doi dinți. Nu ni s-a cerut consimțământul pentru așa ceva”, a adăugat proprietara, menționând că a luat în calcul chiar și depunerea unei plângeri la poliție.

Răspunsul Spitalului Veterinar Transilvania Sibiu

Dr. Cătălina Ciuban, Director Medical al Spitalului Veterinar Transilvania, a oferit o explicație detaliată a situației. Potrivit acesteia, Sunny suferea de prognatism mandibular, ceea ce predispunea dinții inferiori la acumularea excesivă de tartru și parodontoză severă. „După curățarea acestor dinți, aceștia au rămas foarte mobili, cu semne de parodontoză avansată și retracție gingivală severă. Acesta a fost motivul extracției”, a explicat Dr. Ciuban.

De asemenea, medicul susține că Raphael Haerle a semnat un consimțământ scris prin care accepta eventuale extracții, în cazul în care acestea erau necesare. „Domnul Haerle a fost informat atât verbal, cât și în scris că detartrajul poate include extracții dentare. Costurile au fost, de asemenea, discutate, iar pacientul a fost externat în stare bună de sănătate”, a adăugat aceasta.

O neînțelegere de comunicare?

Reprezentanții spitalului afirmă că proprietarii au fost contactați telefonic după intervenție pentru a fi informați despre extracții, iar în acel moment nu ar fi manifestat nemulțumiri. Cu toate acestea, Nicole Haerle spune că nu a fost consultată și că decizia a fost luată fără acordul său explicit. „Eu nu am fost anunțată, iar când am văzut rezultatul, am fost șocată”, a declarat aceasta.

În urma conflictului, clinica a decis să scadă costul extracțiilor dentare din factura finală, dar familia Haerle spune că nu banii sunt problema, ci lipsa de transparență și comunicare.

În concluzie, Dr. Ciuban afirmă că decizia de a extrage dinții a fost justificată din punct de vedere medical şi adaugă: „Pe viitor, vom implementa un protocol prin care proprietarii vor fi sunați inclusiv în timpul operației pentru a primi detalii despre extracțiile necesare”, a precizat aceasta.