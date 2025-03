Generalul Ghiță Bârsan a predat șefia AFT Sibiu și Drapelul de Luptă. ”O parte din sufletul meu rămâne aici” (foto video)

Comandantul Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, Ghiță Bârsan, a predat vineri comanda și Drapelul de Luptă colonelului Constantin Grigoraș, locțiitorul comandantului pentru instrucție și relația cu studenții.

O emoționantă și frumoasă ceremonie militară de predare-primire a comenzii și Drapelului de Luptă ale Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, între comandantul instituției, Ghiță Bârsan și colonelul Constantin Grigoraș, locțiitorul comandantului pentru instrucție și relația cu studenții, a avut loc vineri, începând cu ora 11.00.

Generalul Ghiță Bârsan a fost vizibil emoționat în momentul predării comenzii și Drapelului de Luptă, mulțumind tuturor celor cu care a colaborat de-a lungul carierei. „Mulțumesc Ministerului Apărării Naționale, Statului Major al Forțelor Terestre, Statului Major al Apărării pentru oportunitatea oferită de a fi comandantul acestei instituții. Mă despart responsabilitatea socială și de comandant al Academiei Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu. Împreună cu echipele de comandă, alături de întreg personalul și studenții Academiei, am vrut să schimbăm ceva. Cât am reușit, istoria va decide, dar indiferent de numele comandantului, aceste responsabilități vor rămâne și pe această cale urez succes mai departe Academiei și, implicit, noului comandant. Mulțumesc studenților, cadrelor didactice și personalului administrativ împreună cu care am creat acest campus universitar, care poate concura cu oricare altul din lume atât la capitolul facilități, cât și la cel al oportunităților oferite membrilor săi. Tuturor vă mulțumesc pentru implicare și sprijin”, a declarat comandantul Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Ghiță Bârsan.

În discursul său, generalul a adăugat faptul că le mulțumește tuturor celor care au înțeles că nu există o cale de a-i mulțumi pe toți. „Am reușit? Greu de spus pentru că mereu am fost exigent cu mine și cu dumneavoastră. Cert este că Academia de nivel național și internațional, cu o apreciere și imagine pozitivă. Am predat Drapelul de luptă și responsabilitatea funcției de comandant, dar simt cum o parte din sufletul meu rămâne aici. Alături de mine a fost și familia. Nu știu dacă de la București, în momentele în care am fost la fel. Dar știu că ați fost suportul și sprijinul meu. Vă mulțumesc”, a declarat comandantul AFT Sibiu.

Ceremonia a fost onorată de prezența oficialităților publice locale și centrale, precum și a reprezentanților din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională. Primarul Municipiului Sibiu, Astrid Fodor, a ținut un discurs în care a apreciat activitatea Academiei sub conducerea generalului Bârsan.

„Am constatat faptul că Academia Forțelor Terestre sub conducerea dumneavoastră s-a deschis mult către oraș, devenind un actor activ în viața Sibiului. Mai mult, Academia Forțelor Terestre a ajuns o instituție militară de prestigiu din Sibiu și din întreaga țară, cu o imagine modernă și prietenoasă, în ton cu vremurile. Am observat, de asemenea, apropierea între Academia Forțelor Terestre și Universitatea „Lucian Blaga”, apropiere care a întărit imaginea de centru universitar al Sibiului”, a declarat primarul Municipiului Sibiu, Astrid Fodor.

O carieră militară de peste 40 de ani

Generalul Ghiță Bârsan are o carieră impresionantă, începută acum 46 de ani, când a devenit elev al Liceului Militar din Câmpulung Moldovenesc, situat la poalele Ceahlăului. A urmat cu rezultate remarcabile Facultatea de Aviație din cadrul Academiei Tehnice Militare, pe care a finalizat-o în 1989.

După absolvirea Academiei, a început să-și construiască cariera în cadrul Regimentului 58 Elicoptere, iar mai apoi a evoluat într-o carieră didactică. A fost preparator universitar la Catedra de Mecanică și Tehnologie din cadrul Academiei Tehnice Militare, iar în 1995 a devenit șef de secție și locțiitor al comandantului la Baza Aeriană de Elicoptere din Sibiu.

În 2003, generalul Bârsan a început să-și desăvârșească vocația profesională la Academia Forțelor Terestre, unde a ocupat funcții importante, printre care șef birou catedră, secretar științific al Senatului universitar și prorector pentru cercetare științifică și învățământ. Din ianuarie 2019, a fost numit comandant și rector al Academiei Forțelor Terestre, continuându-și activitatea cu succes.

În cei 27 de ani de carieră didactică universitară, generalul Bârsan a parcurs toate etapele, de la preparator și asistent până la profesor și conducător de doctorat. A publicat peste 30 de cărți și cursuri, 120 de studii și articole și a participat la 20 de proiecte internaționale de cercetare. Activitatea sa academică și militară a fost constant apreciată, fiind recompensată pe măsură.