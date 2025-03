Măldărășanu în culmea fericirii după victoria la Sepsi. ”Mergem cu entuziasm la Reșița”

După succesul clar obținut de FC Hermannstadt la Sfântu Gheorghe, scor 2-0, antrenorul sibienilor, Marius Măldărășanu le-a cerut jucătorilor să rămână la fel de focusați și pentru jocul din Cupa României, de la Reșița.

FC Hermannstadt a jucat excelent la Sfântu Gheorghe, acolo unde s-a impus cu 2-0 și s-a desprins în fruntea play-out-ului din Superliga.

La finalul partidei, Marius Măldărășanu, antrenorul sibienilor a declarat că prima repriză a fost cea mai bună din acest sezon și că vrea să rămână cu picioarele pe pământ pentru a trece de sferturile Cupei României, acolo unde vor juca cu CSM Reșița, echipă de Liga 2.