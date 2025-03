Proiect unic în România: Elevii sibieni vor învăța istoria la muzeu

Primăria Municipiului Sibiu, prin Consiliul Local, a inițiat și a aprobat ieri, 27.03.2025, proiectul Școala la muzeu. În acest an, în urma inițiativei ca elevilor din Sibiu să li se achite biletele pentru vizitarea Muzeului Național Brukenthal și a Complexului Național Muzeal ASTRA, s-a discutat și s-au alcătuit protocoale de colaborare între Serviciul Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu și cele două muzee sibiene. În ședința Consiliului Local Sibiu acest proiect a fost votat cu unanimitate.

Proiectul presupune desfășurarea orelor de istorie și de dirigenție din programa școlară la muzeele sibiene. Astfel, în acest an, 23.235 de elevi din Sibiu sunt așteptați să cunoască mai bine istoria orașului și patrimoniul muzeal, în mod gratuit, biletele fiind achitate din fondurile Primăriei Municipiului Sibiu.

„Este un proiect unic la nivelul României și sper ca acesta să fie un model și pentru alte administrații locale. Este un exemplu de gândire sănătoasă nu doar pentru prezent, cât mai ales pentru viitor. Am colaborat foarte bine cu reprezentanții Primăriei Municipiului Sibiu pentru realizarea protocolului. Și aduc cele mai sincere mulțumiri pentru faptul că doamna Astrid Cora Fodor și consilierii locali sibieni înțeleg foarte bine importanța vizitei într-un muzeu. Sigur, în municipiul Sibiu funcționează două dintre cele mai importante muzee de pe teritoriul României, și nu numai. Atunci când mergem la muzee învățăm și descoperim lucruri despre trecut și viitor, știință, artă și culturi, oferind oportunități educaționale unice. Deoarece copiii au ocazia să compare operele de artă dintr-o expoziție, să încerce noi experimente în muzeele interactive și să își lărgească baza de informații, o singură vizită la un muzeu le îmbunătățește capacitatea de a-și forma propriile opinii și perspective asupra istoriei, științei sau artei. Un studiu publicat în The New York Times a arătat că elevii care vizitează muzee au abilități mai puternice de gândire critică. Muzeele îi încurajează pe copii să compare și să analizeze ceea ce văd, aud, ating și experimentează în jurul lor. Un muzeu de artă, de exemplu, îi va ajuta să își dezvolte gândirea critică cu privire la stilurile, tehnicile și subiectele artistice ale diferitelor perioade și artiști. Adulții pot contribui la acest proces prin implicarea în conversații care facilitează învățarea. Copiii se bazează prea mult pe Internet, iar acest lucru poate fi uneori o problemă. Copiii mici nu au abilitățile necesare pentru a distinge informațiile corecte de știrile false și pentru a identifica site-uri credibile de pe care să obțină informații. Informațiile din surse nesigure afectează negativ performanța academică și viața în general. Copiii învață prin întrebări și răspunsuri, iar muzeele sunt locul ideal pentru ca cei mici să își antreneze curiozitatea și să descopere o mulțime de lucruri noi.

Atunci când copiii vizitează un muzeu, ei au ocazia perfectă de a pune tot felul de întrebări adulților care îi însoțesc și de a-și satisface curiozitatea înnăscută. De asemenea, ei înțeleg cum funcționează lucrurile, ce stiluri artistice sau piese vestimentare provin din întreaga lume, cine au fost cei mai faimoși inventatori și exploratori și din ce ecosisteme fac parte animalele lor preferate.

Tocmai din acest motiv, adulții nu ar trebui să ezite să meargă la muzeu cu cei mici. Copiii trebuie să înțeleagă cum facem distincția între informațiile din surse nesigure și informațiile documentate din muzee.

Pentru acest proiect, în anul 2025 la Muzeul Național Brukenthal vom realiza ghidaje speciale în funcție de ciclul de învățământ. De asemenea, toate ghidajele vor scoate în evidență bogăția, frumusețea istorică și artistică locală și națională în și din perspectiva internațională.

A doua chestiune importantă a acestui proiect este descoperirea bogăției adăpostite de muzeu, de multe ori foarte căutat de turiști, dar mai puțin vizitat de localnici. După vizita copiilor, sperăm ca aceștia să îi îndemne și pe părinți să vină împreună cu ei să descopere muzeul.

De asemenea, acest proiect vine și în întâmpinarea profesorilor. Îi ajută în predare, aducându-le și exemple. Cât de interesantă poate să fie o lecție de istorie în cadrul Muzeului de Istorie- Casa Altemberger! Cât de fascinantă poate să fie o lecție de biologie în cadrul Muzeului de Istorie Naturală! Cât de captivantă poate să fie o lecție de literatură română sau străină în vasta bibliotecă Brukenthal! Și exemplele pot continua.

În ce privește sursa de venituri a muzeelor, chiar dacă Muzeul Național Brukenthal se află în subordinea Ministerului Culturii, a fost găsită cea mai bună soluție, nu doar pentru educația elevilor, ci și pentru contribuția la veniturile proprii. Așa cum foarte bine se poate observa din managementul ultimilor ani, am deschis porțile celor tineri. Anul 2024 a fost dedicat tinerilor și evenimentelor de artă contemporană, dar nu numai. Ne bucurăm când vedem că spațiile muzeale sunt pline de copii care vin și vizitează sau vin să își petreacă timpul liber nu în alte locuri, ci în curtea unui muzeu. Este important, în aceste vremuri, să îi facem pe tineri să deprindă venirea într-un spațiu cultural. Să nu le fie teamă sau să nu aibă o anumită reticență față de aceste locuri.

În momentul de față, Muzeul Național Brukenthal, instituție de renume, de importanță culturală națională, cu un patrimoniu valoros, cu specialiști foarte buni, a fost și este văduvit de fonduri, de subvenție și de ajutor din partea ordonatorului de credit – Ministerul Culturii. Bugetul anului 2025 este asemănător cu cel al anului 2024. Este un fapt uluitor, cât timp salariile au crescut, serviciile și utilitățile au crescut, să încerci să te descurci cu același buget. Cât privesc fondurile de investiții, acestea sunt 0 – zero. Iar managerul, în loc să gândească proiecte de dezvoltare și cercetare, expoziții de bună calitate, realizarea de parteneriate și colaborări, trebuie, prin bugetul alocat, să găsească fonduri și soluții pentru a avea muzeul într-o stare minimă de funcționare. Din acest motiv, cred că ar trebui să continuăm dialogul, ca plecând de la testamentul Baronului Brukenthal și mai ales pentru faptul că aducem plus valoare comunității, să ne aflăm în subordonarea Primăriei Municipiului Sibiu. Cred că acest fapt va duce la o funcționare mult mai bună, cu mai multe elemente de investiții, restaurare, modernizare și cu evenimente mai calitative atât pentru public, cât și pentru creșterea numărului de turiști în Sibiu. Și lucrul acesta îl facem de fiecare dată, prin evenimentele pe care le organizăm, prin SCAF, prin colaborările internaționale și, ca un bun exemplu, prin expoziția care o vom deschide în aprilie, în premieră pentru Sibiu și Transilvania – Brâncuși la Brukenthal”, a declarat Alexandru Constantin Chituță, managerul Muzeului Național Brukenthal.